Estados Unidos: Padres de familia son arrestados por el ICE en medio del cumpleaños de uno de sus hijos

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que estaba destinado a ser un día de celebración, acabó siendo uno de lamentos. El pasado domingo 14 de setiembre, unos padres de familia fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en un paradero de buses en Estados Unidos. El hecho ocurrió mientras se disponían a festejar con sus hijos, el cumpleaños de uno de ellos.

Más de 15 años en EE.UU.

Este hecho ocurrió en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, y la pareja fue identificada como Moisés Enciso y Constantina Ramírez, naturales de México. Ellos tenían más de 15 años viviendo en el barrio de Cícero, cercano al Aeropuerto Internacional de Midway.

La detención ocurrió cuando ambos iban junto a uno de sus hijos rumbo a su universidad, para encontrarse con el resto de la familia en una iglesia, así lo aseguró su abogada Shelby Vcelka. En ese momento, una camioneta con agentes del ICE los interceptó y procedieron a interrogarlos.

"Hicieron accidentalmente una vuelta en U prohibida en una calle lateral en donde no debían estar, y los pararon", manifestó para CNN en español.

I appreciate the polite & professional ICE encounter.



It's mutually reciprocated even though the family is under traumatic stress; video is released w/ permission by their lawyer.@ICEgov @DHSgov doing this job civil & with dignity is vital.#ICE #Chicago #Trump #Immigration pic.twitter.com/sHZTse2Pga — Sean Stillmaker (@SeanStillmaker) September 17, 2025

Hasta el lugar del arresto llegó la hija de 19 años, quien se negó a responder las preguntas de esta oficina. Previamente, el hijo de la pareja de 22 años, también fue detenido mientras esperaba información de la data, aunque fue liberado horas más tarde.

"Creo que la reacción de la hija se debe a que es parte de una familia de estatus mixto. Desde muy joven aprendes a estar pendiente de la presencia del ICE o a conocer tus derechos", aseveró la letrada.

La situación de los menores

Además de sus hijos mayores de edad, la pareja cuenta con otros dos, de 12 y 10 años. Ellos estuvieron presentes en el momento de que sus progenitores eran detenidos por el ICE y la experiencia, según la abogada, fue traumática para ellos. Todos ellos nacieron dentro del territorio estadounidense.

"Son niños muy inteligentes y resilientes. Pero se nota que esto fue sumamente traumático. El hijo mayor fue detenido junto a sus padres", indicó Vcelka.

En resumen, unos padres de familia fue detenida por el ICE en Chicago, Estados Unidos. La pareja se disponía a celebrar el cumpleaños de uno de sus cuatro hijos, cuando fueron interceptados por los agentes de inmigración, que los arrestó por encontrarse en un estatus ilegal en el país.