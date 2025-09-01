Xi Jinping reunió a Vladimir Putin y Narendra Modi en la Cumbre OCS 2025

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La 25° cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) contó con las principales figuras de Oriente como el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, en la ciudad de Tianjin en China para abordar el desarrollo y la prosperidad en la región frente a conflictos y disputas comerciales.

OCS 2025 reunió a Xi Jinping con Vladimir Putin y Narendra Modi

La OCS 2025 se celebró en la ciudad portuaria de Tianjin, al norte de China, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre reuniendo a importantes líderes de la región euroasiática. Este año se tuvo como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones Meijiang de Tianjin.

El presidente de China, Xi Jinping presidió la reunión denominada "Unir las Fuerzas de la OCS para mejorar la Gobernanza Global", que tendría como fin brindar una propuesta alterna al orden global buscando una mayor cooperación entre naciones incluidas Occidente.

"China está dispuesta a trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y razonable, y avanzar de la mano hacia la comunidad de futuro compartido de la humanidad", comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China .

Asistieron a la reunión parte de los Estados miembros de la OCS, representantes de organizaciones internacionales como el secretario de la ONU, y otras instituciones multilaterales. Durante la reunión presidida por el mandatario chino indicó que el país que dirige busca consolidar confianza en la cooperación de ganancias compartidas.

Durante la cumbre se observó la estrecha relación entre los líderes autoritarios Xi Jinping y Vladimir Putin a quienes se les captó sonriendo mientras conversaban en el evento demostrando los lazos entre China y Rusia.

Por su parte, Narendra Modi visita China después de siete años luego de atravesar un deterioro con la relación bilateral con la potencia asiática por una zona fronteriza del Himalaya: "hay un ambiente pacífico en las fronteras después de la desescalada", mencionó el primer ministro indio.

La mayor cumbre de la OCS ante proteccionismo comercial

En conversación con el medio TRT Global, el periodista Shen Shiwei mencionó desde la ciudad de Tianjin que la presencia de diversos los líderes internacionales cobra relevancia frente a las medidas arancelarias que buscan el proteccionismo comercial, en referencia a las políticas implementadas desde el gobierno de Donald Trump.

"La cumbre busca consolidar el papel de la OCS como una fuerza estabilizadora en un mundo cada vez más fragmentado, ofreciendo tanto cooperación en seguridad como integración económica como contrapeso a las medidas unilaterales de aranceles que alteran las cadenas de suministro"

Desde su creación en el 2011, la OCS se ha consolidado como una importante cumbre de líderes que buscan la cooperación internacional y que busca una reforma y equilibrio del sistema de gobernanza global.