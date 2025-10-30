Petro confirma exitosa operación antidrogas de Colombia y lanza fuerte indirecta a Trump

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves 30 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro comunicó que su gestión realizó una operación antidrogas en el mar que consiguió interceptar una lancha con narcóticos. El detalle de esta intervención fue que se realizó sin dejar un solo muerto, a diferencia de la estrategia que adoptó Estados Unidos con Donald Trump.

Detenidos de dos nacionalidades

De acuerdo a la publicación que compartió en sus redes sociales el mandatario, en la embarcación viajaban dos ciudadanos provenientes de Ecuador y un colombiano. El presidente de este país indicó que no se debe respaldar el uso de proyectiles en misiones de este tipo que usen un potencia de fuego disparejo.

"La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de Cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas. Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada", escribió Petro.

Este operativo se realizó el pasado 25 de octubre, según las precisiones que ofreció el jefe de Estado y logró incautar un total de 2.796 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. El pesaje realizado por el Seccional de Investigación Criminal registró un bruto de 3.254 Kg y el neto de 2.782 Kg.

"Se le ordena a las unidad 5KOE asegurar el personal, material y a la URR BP-448 iniciar tránsito hacia EGBUN con personal y material incautado. Siendo las 292020R OCT/25 ingresa a las instalaciones de la EGBUN personal de SIJIN, con el fin de atender los actos urgentes, se procede realizar conteo de material ilícito, identificando así un total de 2.796 paquetes rectangulares" mencionó.

Cruces con la política de Trump

Para el presidente de Colombia, la intervención de Estados Unidos en el Caribe se califican como crímenes y deben ser sancionados. Así lo expresó en su intervención en la 80° Asamblea de las Naciones Unidas. Posterior a eso, ha sido un asiduo crítico de los ataques contra presuntas lanchas narcotraficantes.

Sin embargo, esto no causó mella en la Casa Blanca y los ataque no han cesado y hasta el momento, la actual información ha confirmado 15 lanchas destruidas, dejando 61 víctimas mortales en el Caribe y Pacífico.

