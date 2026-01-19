RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
En Ucayali

Cae en Perú sujeto con alerta roja de Interpol: Habría asesinado a un policía en Bolivia

Un sujeto con alerta roja de Interpol fue capturado en Perú tras ser señalado por asesinar a un policía en Bolivia. El hombre es conocido como alias 'Toro'.

Sujeto con alerta roja de Interpol fue detenido en Ucayali
Sujeto con alerta roja de Interpol fue detenido en Ucayali (PNP)

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 19/01/2026

Un sujeto con alerta roja vigente de Interpol fue detenido en Ucayali tras una ardua búsqueda internacional. El hombre conocido como alias 'Toro' es solicitado por la justicia por ser el presunto autor del asesinato de un efectivo policial boliviano.

Al momento de ser detenido, el sujeto refirió que estaba siendo inculpado injustamente y negó ser el autor material del asesinato del efectivo policial boliviano.

Alias 'Toro' capturado en Perú

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron con la captura de Andrés Acosta Loja más conocido en el mundo del crimen como alias 'Toro', sujeto buscado internacionalmente por la justicia.

Desde el asesinato del teniente boliviano de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, José Agustín Torrez Álvarez, el sujeto fue solicitado por la justicia por ser incriminado como el autor material del crimen.

El hecho ocurrido en noviembre de 2023 sucedió durante un operativo antidroga encubierto en la ciudad de Santa Cruz. Desde ese momento, el acusado se encontraba no habido.

El sujeto fue capturado este último fin de semana por la PNP en Ucayali. Tras su detención, Acosta Loja negó su participación en el asesinato del teniente boliviano y refirió que se trataba de un malentendido.

Alias 'Toro' contaba con requisitorias vigentes por los delitos de homicidio calificado y hurto agravado. Según la PNP se logró la detención del criminal tras el uso de una herramienta de identificación biométrica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Con la ayuda de los lectores biométricos, se identificó a Acosta Loja con lo que se logra neutralizar a las personas que se encuentran con requisitorias vigentes para que sean puestos a disposición de autoridades correspondientes.

Sujeto será extraditado

Tras comprobarse que el sujeto detenido con una alerta roja internacional de Interpol solicitada por las autoridades judiciales de Bolivia se informó a las autoridades del país vecino.

Con ello, la PNP activó los protocolos de extradición la cual ha sido solicitado por Bolivia para que el sujeto enfrente a la justicia. El proceso de extradición se da mientras se continúan con las diligencias.

 

En Ucayali, Andrés Acosta Loja  conocido como alias 'Toro' fue detenido por la Policía Nacional al contar con una alerta roja de Interpol y ser acusado de ser el autor material del asesinato de un efectivo policial boliviano.

