Caen 'Los compadres NG' en Trujillo: Dos de los detenidos son adolescentes de 15 y 16 años

Tres integrantes de la banda criminal 'Los compadres NG' fueron capturados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito El Porvenir. Los sujetos estaban inmersos en la extorsión y el uso de explosivos en agravio de transportistas y ciudadanos.

Tres capturados en Trujillo

La Policía Nacional dio con la captura de tres integrantes de la banda criminal 'Los compadres NG' cuyos miembros se dedicaban a la extorsión en el distrito de Alto Trujillo. La captura se dio en medio del estado de emergencia en la región de La Libertad.

La captura de los criminales se dio en el distrito de El Porvenir, una de las zonas con mayor índice de criminalidad en la cuidad de Trujillo que congrega a diversas cúpulas del crimen organizado en el norte del país.

El operativo fue realizado por agentes de la Depincri Este- El Porvenir dando con la intervención de tres miembros de la peligrosa estructura criminal. Así, se dio con la captura de dos adolescentes de 15 y 16 años inmersos en el mundo criminal desde temprana edad.

Adicionalmente, se dio con la captura de Junior Alejandro Caypo Sánchez de 19 años alias 'Cholay'. En el caso del menor de 16 años, conocido en el mundo criminal como alias 'Rata', está imputado como presunto autor intelectual de crímenes.

La Policía logró capturar a tres integrantes de la banda criminal 'Los compadres NG', dedicada a la extorsión en el distrito Alto Trujillo. Dos de los detenidos son adolescentes de 15 y 16 años.



📺... pic.twitter.com/TayLBkepqQ — Exitosa Noticias (@exitosape) January 28, 2026

Se realizó incautación de materiales criminales

Durante la intervención policial dada en El Porvenir, se incautaron cinco municiones, dos emulsiones explosivas, una mototaxi y una moto lineal; todos materiales usados con fines criminales.

Los criminales usaban al menos cuatro celulares desde los que envían las amenazas extorsivas a sus víctimas. Adicionalmente, se encontraron cuatro chips cuya información deberá ser evaluada debidamente por las autoridades policiales para determinar la red criminal detrás de los sujetos.

También se encontró dos cartuchos de dinamita y partes de los stickers con lo cual realizaban un marcaje hacia sus víctimas. De lo contrario, las amenazas y ataques eran perpetradas contra diversos agraviados.

Ahora, la investigación policial determinará la responsabilidad penal del sujeto de 18 años, mientras que se continuará el seguimiento en contra de los dos adolescentes acusados de graves delitos.