Bolivia entregó a Perú a Keysi Salvatierra, pareja del líder la banda criminal 'Los Pulpos'

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La pareja sentimental de Jhonsson Cruz Torres, a quien las autoridades identifican como líder de la organización criminal 'Los Pulpos', fue trasladada al Perú luego de ser intervenida en Bolivia durante un operativo ejecutado con apoyo internacional.

Bolivia entregó a Perú a Keysi Salvatierra

La captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo se produjo fuera del país y permitió que pueda ser trasladada hasta la ciudad de Juliaca, en la región Puno, donde permanece bajo estricta custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales.

La entrega de la joven de 29 años se llevó a cabo la madrugada del último martes, 27 de enero, en el puesto fronterizo de Desaguadero bajo un estricto resguardo. Las autoridades bolivianas informaron que la medida responde a procesos de control migratorio y seguridad, además de los antecedentes que la vinculan con actividades delictivas relacionadas con la red criminal 'Los Pulpos'.

Posteriormente, será derivada a la región La Libertad, para ser recluida en el penal El Milagro mientras duren las investigaciones en su contra. Su arribo a territorio peruano responde al requerimiento de la justicia en Trujillo, ante una prisión preventiva por el caso de secuestro de Alan Ríos Guevara, joven comerciante que permaneció en cautiverio por 14 días, hecho que se produjo el pasado 13 de noviembre de 2021.

En foma paralela, la Policía peruana junto con sus pares en Bolivia y Chile continúan con las investigaciones y la búsqueda del cabecilla de 'Los Pulpos', Johnsson Cruz, quien afronta una orden de captura internacional por una alerta roja de Interpol.

🔴 DETENCIÓN CLAVE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. Keysi Salvatierra, vinculada a secuestros y robos, fue capturada en Bolivia y entregada a las autoridades peruanas. Su pareja, Johnsson Cruz (El Pulpo), sigue siendo uno de los más buscados del país. Más aquí https://t.co/K2VX7Ph1O9 pic.twitter.com/N4vhDb5eXC — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 27, 2026

Así fue la captura de Keysi Salvatierra en Bolivia

La captura de Keysi Salvatierra se produjo en territorio boliviano como resultado de un trabajo en conjunto entre la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri de Perú, la Policía boliviana y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Su intervención se logró en una zona residencial del país vecino. La fémina presenta requisitoria vigente por el delito de secuestro, solicitada por el Juzgado Colegiado de Trujillo, en la región La Libertad.

Es así como, horas después de ser capturada en La Paz, la Policía de Bolivia dispuso la entrega inmediata de Keysi Salvatierra Vigo, pareja sentimental del líder de la banda criminal 'Los Pulpos'. Fue trasladada a la ciudad de de Juliaca, en Puno, y posteriormente viajará a La Libertad, para ser recluida en el penal El Milagro.