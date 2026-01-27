Capturan a falsificadores de dinero: PNP incauto cerca de 3 millones de dólares

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Cayeron 'Los Falsos de San Juan', banda criminal dedicada al delito de falsificación y adulteración de dinero cuyas operaciones se realizaban en una casa usada como fachada en la zona alta del distrito de San Juan de Miraflores.

Incautan aprox. 3 millones de dólares

Tres personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional por estar inmersas en la fabricación de billetes falsos. La banda dedicada a la adulteración de monedas extranjeras dirigían sus operaciones desde un inmueble ubicado en el sector de la calle Los Pinos.

Tras una larga investigación por parte de la Policía Nacional, se ubico la vivienda usada como fachada por parte de la banda criminal 'Los Falsos de San Juan'. Este casa de dos pisos funcionaba como punto de fabricación y conexión criminal.

El operativo estuvo encabezado por personal de la División contra el Crimen Organizado de la Divincri quienes ejecutaron el plan la noche del 26 de enero en San Juan de Miraflores.

En el lugar se encontró el centro de operaciones con la maquinaria utilizada como los aparatos que fabrican y planchan los billetes falsificados para dar una apariencia verídica.

Los billetes fabricados tenían una enumeración de 50 y 100 dólares. Producto de la intervención se incautaron más de 3 millones del dólares los cuales estaban listos para ser introducidas en el mercado.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La Policía Nacional detuvo a tres falsificadores de dinero y confiscó cerca de 3 millones de dólares.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/Icx4jJBNZ4 — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2026

Entre los detenidos se intervinieron a tres personas los cuales fueron identificados como Hubert Steven Siancas Patiño (48) conocido como alias 'Chalaco', Juan Gabriel Siancas Luque conocido como alias 'Maquina' y César Andrés Valle Rúa conocido como alias 'Chato'.

Detenidos registran salidas al extranjero

De acuerdo a la información brindada por el coronel PNP Víctor Javier Chafloque, mayor de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, precisó que los tres sujetos cuentan con anteriores referencias policiales.

Además, de acuerdo a la información policial uno de los tres detenido ya había sido ingresado a un establecimiento penitenciario por delitos conexos.

En la investigación policial se ha dado con el registro migratorio de los detenidos en donde se ha encontrado que dos de los intervenidos contaban con salida al exterior en países como Chile, Argentina, México y Alemania.

La investigación policial determinará la ruta del dinero falsificado al interior y exterior del país y así determinar la extensión criminal de la organización dedicada a la falsificación del crimen.

Por lo pronto, la captura de los tres sujetos de la banda determinará la red criminal para la que operan y se ha desmantelado su fábrica de billetes falsos.