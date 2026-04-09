Policía separado de sus funciones es asesinado a balazos en el Callao: Tenía una investigación en curso

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre se registró esta madrugada en la Provincia Constitucional del Callao. Un policía que estaba separado de sus funciones fue ultimado a balazos por un sujeto de identidad desconocida, y no se descarta que el efectivo haya sido citado hasta el lugar con engaños.

Matan a policía en el Callao

Según las primeras informaciones, el crimen ocurrió cerca del parque Ángela Quilla, en la urbanización Las Fresas, en el Callao, y la víctima fue identificada como Angelo Jonathan Velázquez Ipanaqué (30), quien pertenecía al Escuadrón Verde y había sido separado de sus funciones hace aproximadamente tres meses, debido a que tenía una investigación en curso.

El crimen quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede apreciar que el victimario estaba sentado en una vereda realizando llamadas de forma sospechosa. Repentinamente, aparece el policía en escena, quien al parecer también estaba revisando llamadas, y fue sorprendido por la espalda.

El efectivo recibió tres disparos directamente en la cabeza, por lo que perdió la vida de forma inmediata. La Policía no descartó que el efectivo haya sido citado con engaños al lugar para ser ultimado.

Hasta el lugar del crimen llegó un fuerte contingente policial, que realizó un gran despliegue para recoger evidencias. Se hallaron tres casquillos de bala. Además, los vecinos informaron que la víctima vivía en la zona y el caso ya está en manos de las autoridades.

🔴🔵 Callao: Asesinan a balazos a policía separado de sus funciones



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Otro policía fallecido

El suboficial de tercera André Josué Tito Olave, de 21 años, falleció tras recibir un proyectil en el pecho disparado por su compañero. El hecho se registró la tarde de este miércoles dentro de los dormitorios de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La tragedia ocurrió antes de las 3 p.m. en el local policial que se ubica en la calle San Juan de Dios. Según la información que se tiene en ese momento, el agente Rodrigo Ronaldo Ríos Calderón estaba manipulando un revólver cuando el arma disparó imprevistamente. La víctima fue evacuada de emergencia hacia el Hospital Goyeneche, pero llegó sin signos vitales, ya que la herida había sido muy grave.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen y dar con el responsable del asesinato. El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes exigen mayor seguridad. La Policía no descarta nuevas hipótesis mientras avanzan las investigaciones en el Callao.