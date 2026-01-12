Chiclayo: PNP desarticula organización criminal 'Los Pichangueros del crimen'

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a integrantes de la organización criminal 'Los Pichangueros del crimen' dando con la desarticulación de esta red criminal dedicada al robo agravado en diversos puntos del norte del país, principalmente en Chiclayo.

Desarticulan a 'Los Pichangueros del crimen'

Tras un trabajo de inteligencia de los gentes de las División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, se dio con la captura de 'Los Pichangueros del crimen' que según operaciones policiales habrían operado desde el 2025 hasta el 2025.

Entre los puntos de ataque de estos criminales se habrían encontrado grifos, asaltos a cambistas y empresarios, entre otros hechos delictivos de gravedad.

De acuerdo a las indagaciones de investigación, esta banda criminal habría acumulado un gran cantidad de dinero acumulada que asciende hasta los S/ 250,000, un cuarto de millón de soles.

Adicionalmente, se determinó el rol de cada uno de los integrantes de esta red criminal donde se especificó que cada uno de ellos cumplía con un rol establecido. Entre las funciones se encontraban las de marcaje, reglaje para dar el ataque a las víctimas.

Siete personas detenidas

Siete personas imputadas por ser miembros de la presunta organización criminal 'Los Pichangueros del crimen' fueron detenidos por una mega operativo policial.

El cabecilla de la banda se encuentra en el penal de Chiclayo tras ser condenado a cadena perpetua, mientras que otros dos fueron detenidos en flagrancia durante las últimas horas. Por su parte, cuatro detenidos se encuentran en la comisaría de La Victoria en Chiclayo.

Al menos 150 agentes policiales de la región policial Lambayeque, personal de la Diviac y del Ministerio Público participaron en la intervención. El operativo se dio en 11 inmuebles de Chiclayo en donde se dio la captura de los involucrados a la banda criminal.

El coronel PNP Robert Trujillo Tarazona, jefe de la Diviac, precisó que los miembros de esta organización participaron en diversos crímenes cometidos en diversos distritos de la ciudad de Chiclayo.

Entre los delitos que enfrentarían ante la justicia del país se encontrarían los delitos contra el patrimonio, robo agravado, hurtado agravado, receptación, entre otros.