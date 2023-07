Comas: ¡Insólito! Policía irrumpe en fiesta infantil por presunto hurto de celular y requisan hasta al payaso

Comas fue testigo de una polémica intervención. Un grupo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en una fiesta infantil por el presunto hurto del celular de la bailarina. La madre de la menor, Médali Adrianzén, denuncia que el operativo se habría realizado sin una orden judicial.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de junio, mientras se celebraba el onomástico de una menor de edad. En comunicación Exitosa, su madre manifestó su malestar por esta situación y dio detalles de lo ocurrido en la cuarta zona de Collique, donde hasta el payaso fue revisado.

"Los niños estaban asustados, mi niña también. Incluso, revisaron hasta la piñata. Las cajas de dulces, todo entreveraron, me siento muy indignada. Se metieron los policías, no me avisaron nada a la hora de que estaba repartiendo dulces", declaró a nuestro medio.