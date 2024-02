Delincuente roba mototaxi de padre de familia: ¡Indignante! Víctima trabajaba para pagar su tratamiento

Un indignante acto delictivo ha causado coraje entre los vecinos del distrito de Carabayllo, luego que un delincuente robó la mototaxi de un padre de familia. Según pudo conocer Exitosa, el vehículo era la herramienta de trabajo de la víctima, quien tiene un tumor en la boca y pagaba su tratamiento laborando como mototaxista.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el malhechor aprovechó las horas nocturnas en que todos se encontraban durmiendo para cometer el robo.

El lamentable hecho ocurrió la madrugada del último domingo 25 de febrero, en Las Casuarinas 2da Etapa, cuando el padre de familia el cual fue identificado como Jairo Marcos Gamboa Rosas fue víctima de un robo por parte de un delincuente.

Según se conoció, el acto quedó registrado en video por cámaras de seguridad, por lo que en estas se logra ver como el delincuente, de forma sigilosa, se lleva la mototaxi del padre de familia.

Cabe mencionar que, tras el referido hecho delictivo, Gamboa Rosas expresó su preocupación, ya que dicho vehículo era su única herramienta de trabajo, la cual le permitía solventar los gastos de su tratamiento de la enfermedad que padece.

Justamente, Exitosa pudo conversar con la víctima del robo, quien brindó detalles del robo y también se refirió a su enfermedad, la cual requiere de un tratamiento que debe pagar.

"Me percato a las 5:00 am que ya no estaba mi herramienta de trabajo, de inmediato acudí a la comisaría y también pude grabar los videos de las cámaras de la calle", dijo a nuestro medio la víctima de robo.