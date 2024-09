Un escalofriante caso se registró en San Miguel. Y es que un hombre durmió junto al cadáver de su pareja por más de una semana al interior de su vivienda. Fueron los propios vecinos, quienes se percataron del hecho.

El equipo de Exitosa llegó hasta la Urbanización Maranga, ubicada en el distrito de San Miguel, luego de que se informara que al interior de un inmueble se encontraba el cadáver de una mujer identificada como Hermelinda Paredes Rioja de 48 años.

De acuerdo a lo indicado por la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron los inquilinos del inmueble, quienes alertaron sobre lo sucedido, por lo que al ingresar a la vivienda, los efectivos pudieron constatar que, en efecto, el cuerpo sin vida de Paredes yacía en dicho lugar desde hace más de una semana.

No obstante, lo que volvió aún más escalofriante el hallazgo fue que el esposo de la fallecida, identificado como Lizardo Douglas Salazar Castillo de 57 años, se encontraba durmiendo junto a su cadáver en vez de dar aviso inmediato a la PNP.

Un inquilino de la pareja narró a Exitosa que, días antes, había recibido la llamada de Salazar Castillo para pedirle un adelanto del pago correspondiente al alquiler.

Hombre durmió junto al cadáver de su pareja en San Miguel.

Sin embargo, al contar solo con 50 soles, este atinó a decirle que prefería entregárselo a la dueña personalmente, tal y como ella había indicado, pero el hombre se negó.

"´(Él) Me escribe, que quiere un adelanto que se encuentra mal, pero le dije que no, que mañana temprano (...) Entonces, yo vengo el día lunes acá, lo llamo y no me contesta. Como él tenía el celular (de ella), entonces baja y me dice '¿Tú has estado llamando?', 'Sí', le digo, porque quería un adelanto y me responde que 'Sí', que (ella) 'Estaba mal y necesitaba para sus medicinas', pero le mencioné que solo tenía 50 soles y que la entrega, según ella, debía ser personal pero él no me dejó, dijo que le habían dado náuseas y que nadie podía verla", declaró.