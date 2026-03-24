RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Celebración mundial del metal

El festival de metal más grande del mundo celebra su 35 aniversario con una EXPERIENCIA GLOBAL en Lima

El evento, producido por Xaria Music en coproducción con Mass Hypnosis Management, busca trasladar el espíritu de Alemania a suelo peruano.

El festival de metal más grande del mundo celebra su 35 aniversario
El festival de metal más grande del mundo celebra su 35 aniversario Composición Exitosa

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Wacken Open Air, referente mundial del heavy metal, cumple 35 años en 2026 y lo celebrará con una iniciativa sin precedentes: una conexión global que une a 35 países. 

En este marco, el Perú ha sido seleccionado como una sede clave para el Warm Up Party Wacken 2026, que se llevará a cabo el 18 de abril en el C.C. Kantaro.

El evento, producido por Xaria Music en coproducción con Mass Hypnosis Management, busca trasladar el espíritu de Alemania a suelo peruano. 

¿Qué bandas se presentarán?

La edición nacional contará con un cartel de lujo que reúne a 12 bandas fundamentales de nuestra escena, representando la evolución y el poder del metal peruano ante los ojos del mundo:

  • M.A.S.A.C.R.E
  • NECROPSYA
  • POR HABLAR
  • MURDER
  • CROWNLESS
  • METAL CRUCIFIER
  • MUTANTE
  • AGRIA
  • DESVIRGINIZAGORE
  • VELVET PASUSO
  • TEMPLO DEL AVERNO
  • BLACK LION

El festival de metas más grande del mundo celebra su 35 aniversario
El festival de metas más grande del mundo celebra su 35 aniversario

BTS regresa a los escenarios y DESATA avalancha de fans en Seúl tras años de ausencia
Lee también

BTS regresa a los escenarios y DESATA avalancha de fans en Seúl tras años de ausencia

"Esta celebración reafirma al heavy metal como un lenguaje universal. Perú, con su apasionada base de fans, es hoy un territorio estratégico para la historia de Wacken", señalan los productores.

Fecha, ubicación y entradas

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. 

  • Fecha: sábado, 18 de abril de 2026.
  • Lugar: C.C. Kantaro - Av. Tacna 225, Lima *
  • Apertura: 5:00 PM 
  • Venta oficial: Ticketmaster 
  • Capacidad limitada

Produce: Xaria Music y Mass Hypnosis Management 

Netflix prepara serie sobre la tormentosa relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera
Lee también

Netflix prepara serie sobre la tormentosa relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera

Kirsten Dunst será Alex en Minecraft 2: actriz se suma al elenco de la esperada secuela
Lee también

Kirsten Dunst será Alex en Minecraft 2: actriz se suma al elenco de la esperada secuela

Temas relacionados aniversario festival Heavy Metal peru Wacken Open Air

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA