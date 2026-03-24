El festival de metal más grande del mundo celebra su 35 aniversario con una EXPERIENCIA GLOBAL en Lima

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Wacken Open Air, referente mundial del heavy metal, cumple 35 años en 2026 y lo celebrará con una iniciativa sin precedentes: una conexión global que une a 35 países.

En este marco, el Perú ha sido seleccionado como una sede clave para el Warm Up Party Wacken 2026, que se llevará a cabo el 18 de abril en el C.C. Kantaro.

El evento, producido por Xaria Music en coproducción con Mass Hypnosis Management, busca trasladar el espíritu de Alemania a suelo peruano.

¿Qué bandas se presentarán?

La edición nacional contará con un cartel de lujo que reúne a 12 bandas fundamentales de nuestra escena, representando la evolución y el poder del metal peruano ante los ojos del mundo:

M.A.S.A.C.R.E

NECROPSYA

POR HABLAR

MURDER

CROWNLESS

METAL CRUCIFIER

MUTANTE

AGRIA

DESVIRGINIZAGORE

VELVET PASUSO

TEMPLO DEL AVERNO

BLACK LION

El festival de metas más grande del mundo celebra su 35 aniversario

"Esta celebración reafirma al heavy metal como un lenguaje universal. Perú, con su apasionada base de fans, es hoy un territorio estratégico para la historia de Wacken", señalan los productores.

Fecha, ubicación y entradas

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Fecha: sábado, 18 de abril de 2026.

sábado, 18 de abril de 2026. Lugar: C.C. Kantaro - Av. Tacna 225, Lima *

C.C. Kantaro - Av. Tacna 225, Lima * Apertura: 5:00 PM

5:00 PM Venta oficial: Ticketmaster

Ticketmaster Capacidad limitada

Produce: Xaria Music y Mass Hypnosis Management