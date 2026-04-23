¿Mala relación?: Angie Arizaga expone su día a día de la convivencia con su suegra

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma, de la que fue testigo su suegra y madre de su pareja, uno de sus más recientes contenidos difundidos en redes sociales ha generado polémica al mostrar cual es la relación con su suegra, Laura Carpena.

Tendencia en plataformas digitales

La cuenta oficial de Angie Arizaga vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de la difusión de unas imágenes que han generado gran controversia entre sus seguidores.

En el material viral, se muestra un supuesto comportamiento de la exchica reality con la madre de Jota Benz cuando el cantante no se encuentra presente, lo que ha encendido el debate sobre la verdadera relación familiar entre ambas.

Las escenas rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok e Instagram, donde diversos usuarios de las apps han comenzado a comentar y analizar cada detalle del comportamiento de la modelo.

Incluso, algunos internautas consideran que se trataría de una situación sacada de contexto, mientras que otros aseguran que las imágenes revelarían tensiones dentro del entorno familiar de manera oculta.

Polémico contenido difundido

En las imágenes difundidas se puede ver como la suegra de Angie aparece descansando en lo que parece ser una sala. Al darse cuenta de esto, la modelo aparece en pijama con una almohada en las manos con la intensión de colocársela en la cara a Laura Carpena.

Pese a la magnitud de la viralidad del clip, ni Angie Arizaga, ni Jota Benz se han pronunciado oficialmente hasta el momento sobre lo ocurrido.

Esta ausencia de declaraciones ha incrementado aún más la especulación en redes, donde el tema continúa generando miles de comentarios y reacciones en poco tiempo.

En medio de la difusión del contenido, el nombre de Angie Arizaga se mantiene entre los más buscados, confirmando una vez más el impacto mediático que genera cada aparición de la influencer y conductora de televisión.

Por ahora, el público permanece a la espera de una posible respuesta oficial que aclare la situación y ponga fin a la ola de especulaciones en torno a su vida privada y su relación con la familia de su prometido Jota Benz.

En conclusión, lo más probable y de lo que se trataría es que este contenido difundido sea parte de la serie de videos manejados con sentido del humor que protagonizan de manera recurrente Jota Benz y Angie Arizaga.