'Los Cuellos Blancos de Sunampe': Detienen a alcalde por presuntamente liderar una organización criminal

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional detuvo al alcalde distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, por presuntamente liderar una organización criminal 'Los Cuellos Blancos de Sunampe'.

La madrugada de este martes 20 de enero, en la región Ica, efectivos de la Dircocor de la Policía y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvieron al alcalde distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, como parte de un megaoperativo para capturar a integrantes de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos de Sunampe'.

Esto se establece en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios en agravio del Estado. La intervención se realizó luego de que el Poder Judicial emitiera una resolución por parte del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha en la que se autoriza la detención preliminar de 16 personas y la ejecución de 23 allanamientos simultáneos en Chincha, Pisco y Nazca.

Asimismo, se allanó la Municipalidad Distrital de Sunampe. Cabe señalar que, estas diligencias incluyen la incautación de bienes, vehículos y equipos celulares. Las investigaciones iniciaron luego de que se haya presentado una denuncia anónima en febrero del año 2025 en la que se advertía sobre presuntos direccionamientos irregulares de las obras de la comuna de Sunampe.

Al respecto, estos hechos habrían producido desde el año 2023 hasta la actualidad, en el inicio de la gestión del alcalde Rojas Valerio. De acuerdo a la hipótesis fiscal los implicados habrían favorecido de manera sistemática a empresas vinculadas a su entorno amical y familiar, mediante presuntos delitos de colusión simple y/o agravada, negociación incompatible y cohecho.

Según informes preliminares la presunta red habría adjudicado 48 procesos de selección, además, de suscribir contratos por más de 9 millones de soles incluyendo una obra valorizada en 4 millones 700 mil soles durante el 2025 bajo el mismo modus operandi.

12 personas fueron detenidas

Un equipo de Exitosa conoció que además del alcalde de Sunampe, fueron detenidos exgerente municipal del 2023, José Luis Castilla Munayco, el gerente de logística Wilbert Tazaico Sarabia. El gerente de desarrollo urbano de 2024, Óscar Cornejo Quispe, así como Diana Tazaico Yataco, hermana del gerente logístico.

A ellos se suman, Pamela Yuya Hernández, Boris Andia Guaranca, representante de la empresa Andia y González Proyectos, Emerson Levando Castillo, Carlos Castilla Yataco, Nelly Anchate Opalaya, Diana Mendigue Villa y Christopher Luján Rabata.

