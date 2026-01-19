Alcalde de Pataz preocupado por lluvias: "Se activan hasta 42 quebradas que generan huaicos y bloqueos de carreteras"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el alcalde del distrito de Pataz, Segundo Armas, señaló que durante los cuatro meses de lluvias en su jurisdicción se activan hasta 42 quebradas, provocando huaicos y bloqueos en las carreteras.

Preocupación por lluvias

En diálogo con Manuel Rosas, Armas detalló que han habido problemas por bloqueos de carreteras debido a las lluvias pero en su distrito se han podido solucionar. "Cada vez que llueve se bloquean las carreteras, lo vamos limpiando para dar libre transpirabilidad a las unidades que abastecen a la provincia de Pataz", señaló, sobre el caso de la zona que maneja, sin embargo, hay otros distritos afectados.

"Estos últimos días hemos tenido lluvias torrenciales, intensas, así que es normal que en estas fechas se genere este tipo de desastres o se activen algunas quebradas o huaicos porque tenemos una geografía accidentada. Por eso decimos siempre que deberíamos ser considerados dentro del paquete de estado de emergencia porque como entidad pública se nos agotan los pocos recursos que tenemos", indicó.

Agregó que por estar cerca a la zona de la sierra del Perú están soportando lluvias torrenciales y pese a ello no han sido incluidos en la declaratoria de emergencia por lluvias.

"Por ejemplo, los cuatro meses de lluvia se activan hasta 42 quebradas, se activan y generan huaicos y bloqueos de carretera, por eso es la preocupación", sostuvo.

Explicó que no hay un plan ante estos golpes de la naturaleza pero se apoyan en los pequeños mineros que los ayudan con maquinaria para limpiar ciertos puntos en donde no se puede llegar a la brevedad.

Piden ser declarados en emergencia

En ese sentido el alcalde detalló que las autoridades de la provincia de Pataz solicitan la declaratoria de emergencia del lugar para que se les asignen recursos y luchar contra los rezagos de la activación de quebradas y huaicos.

"[¿Tienen recursos para eso?] No, por eso es que normalmente las municipalidades y los distritos pedimos que se nos declare en estado de emergencia para que de alguna manera nos asignen recursos o nos autoricen a aceptar recursos de otros rubros para la emergencia", informó.

Debido a la falta de presupuesto se tiene un convenio entre el distrito de Pataz y el Gobierno Regional de La Libertad que asignó un cargador frontal, con ello se atenderá la limpieza de las vías de tránsito, sin embargo, no es suficiente.