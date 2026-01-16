Sujeto inició balacera desde el techo de su casa en Villa María del Triunfo y fue reducido por la PNP

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un sujeto inició una balacera desde su vivienda ubicada en Villa María del Triunfo (VMT). Según el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP) el hombre inició con los disparos desde el techo de su casa, sin embargo, el motivo de este ataque aún se desconoce.

Sujeto inicia balacera desde su casa en VMT

Un video registró la intervención policial que dio con la captura de un sujeto que sin ninguna advertencia comenzó a propiciar disparos desde el techo de su vivienda ubicada en VMT.

A plena luz del día, el hombre comenzó con los disparos alertando a los vecinos de la zona que temían ser atacados por los balazos al aire propiciados por este vecino desde su casa.

Ante el hecho, agentes de la comisaría de la jurisdicción llegaron hacia la zona para intentar impedir que el sujeto continúe con los disparos indiscriminados en esta vecindad.

Así, tras identificar la posición del sujeto, los agentes lograron acercarse a la casa dando paso a un intercambio de balas con el fin de reducir al portador del arma.

El hombre al notar la presencia policial disparó contra los efectivos con el fin de herirlos, sin embargo, este fue repelido y herido en la pierna y el tórax. Por ello, fue trasladado hacia un hospital cercano para que pueda recibir atención médica.

Hasta el cierre de la nota, no se reportó registro de heridos tras los disparos propiciados por este vecino de Villa María del Triunfo. El móvil del ataque aún se encuentra en materia de investigación.

Fue trasladado a hospital tras balacera

Tras ser reducido por los agentes policiales, el sujeto, que aún no ha sido identificado, fue trasladado al hospital María Auxiliadora para que sea atendido en un centro de salud, conforme lo dispuesto a ley.

El hombre fue trasladado en la tolva de un patrullero con el fin de resguardar su detención sin que se afecte su derecho a recibir la atención médica correspondiente.

Al hombre se le incautó un revólver el cual se encuentro en proceso de identificación, mientras que la investigación policial informó que el detenido contaba con antecedentes por tentativa de homicidio (2025) y microcomercialización por tráfico ilícito de drogas (2022).

