SMP: Asesinan a balazos a cantante de salsa en exteriores de discoteca en la avenida Perú

Los hechos delictivos en diferentes partes de la capital continúan cobrando vidas a pesar de estar bajo el estado de emergencia decretado por José Jerí. Esta vez, un joven cantante de salsa fue asesinado en San Martín de Porres a manos de dos sujetos a bordo de una moto lineal.

Cantante de salsa fue asesinado en SMP

Los hechos ocurrieron en la cuadra 32 de una de las principales vías de este distrito de Lima Norte: la avenida Perú. Ahí, el artista Fabio Alejandro se encontraban a las afueras de una discoteca esperando su turno para subir al escenario y demostrar su talento ante el público.

Sin embargo, en ese momento dos sujetos aparecen a bordo de una moto lineal y, sin reparo alguno, disparan contra el vocalista quien cayó al piso de inmediato. Sus compañeros de orquesta y testigos que presenciaron el hecho intentaron auxiliarlo llamando a las unidades de emergencia correspondiente.

Lamentablemente, nadie pudo hacer nada por lo que Fabio Alejandro perdió la vida en el lugar producto de las heridas de bala. Según se pudo conocer, el artista deja dos hijos menores en la orfandad.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para cerca el mismo e iniciar con las pesquisas de rigor. Además, peritos de criminalista encontraron casi 10 casquillos de bala lo que certifica la violencia del ataque.

Familia niega haber sido extorsionado

A su vez, los familiares de la víctimas indicaron que el artista no había recibido amenazas extorsivas por lo que desconocen sobre los motivos del asesinato. A su vez, pidieron a las autoridades que actúen rápidamente para dar con la captura de los responsables.

Como se sabe, al igual que el rubro transporte público, el mundo artístico ha sido uno de los más golpeados por las bandas criminales en los últimos meses. Incluso, agrupaciones de alto renombre como Agua Marina han recibido ataques armados en pleno escenario.

Uno de los más recordados fue la muerte de Paul Flores, más conocido como Ruso, cantante de Armonía 10 quien perdió la vida tras un ataque armado al bus de la orquesta cuando recorría el distrito de San Juan de Lurigancho.

En resumen, el cantante conocido como Fabio Alejandro fue asesinado a balazos por dos sicarios a las afueras de una discoteca en San Martín de Porres. Exactamente, el hecho ocurrió en la cuadra 32 de la avenida Perú enlutando a toda una familia y dejando a dos niños en la orfandad.