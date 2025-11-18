SMP: Empresa de transporte El Rápido sufre otro atentado con seis disparos en su patio de maniobras

18/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo ataque contra la empresa de transporte El Rápido en San Martín de Porres dejó seis disparos en el portón principal del patio de maniobras, sumándose a una serie de incidentes que incluyen amenazas y atentados en lo que va del año.

La policía continúa investigando los hechos para determinar responsables y posibles vínculos con extorsiones en el sector transporte.

El Rápido sufre otro atentado en SMP

Cerca de la una de la mañana, dos sujetos en una moto llegaron al patio de maniobras de la empresa El Rápido, en la avenida Chiquitanta, y empezaron a disparar contra el portón principal de color azul.

🔴🔵Un nuevo ataque contra la empresa de transporte El Rápido en San Martín de Porres dejó seis disparos en el portón principal del patio de maniobras, sumándose a una serie de incidentes que incluyen amenazas y atentados en lo que va del año.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/lW28jawKwL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 18, 2025

Según los reportes, hicieron al menos ocho tiros, y seis de ellos dieron justo en la puerta. Por suerte, nadie resultó herido, aunque los trabajadores que estaban allí quedaron súper nerviosos por el susto.

La policía llegó rápido para hacer las primeras diligencias y pericias, y la cámara de seguridad del lugar podría haber grabado todo lo que pasó con los disparos.

Historial de ataques y amenazas

Este incidente no es el único. El Rápido ha sido blanco de varios ataques durante el año. En abril, dos desconocidos en moto dispararon cinco veces contra uno de los buses en la intersección de Ricardo Palma y Los Sauces, también en San Martín de Porres. Por suerte, el chofer salió ileso.

Luego, el 19 de julio, otro conductor identificado como Carlos Advíncula Nieto, de 40 años, fue asesinado a balazos por un supuesto pasajero mientras transitaba por la cuadra 61 de la avenida Universitaria, en Los Olivos.

Estos antecedentes han generado preocupación en los trabajadores y usuarios, además de abrir investigaciones por posibles casos de extorsión y amenazas en el sector transporte.

Paralización de servicios

Tras el ataque de esta madrugada, los pasajeros que habían llegado al patio de maniobras fueron informados de que los buses no saldrían a laborar a tiempo, generando confusión y retrasos.

Hasta las 4:30 a.m., momento habitual de partida de los buses, ninguna unidad había salido, y la empresa se encontraba coordinando internamente la ubicación de los vehículos.

La policía y personal de criminalística permanecieron en la zona para recoger evidencias y revisar las cámaras de seguridad, mientras que los trabajadores fueron instruidos para mantener las unidades seguras y evitar mayores incidentes.

El ataque contra el patio de maniobras de El Rápido en SMP, que dejó seis disparos en el portón principal, se suma a una serie de incidentes y amenazas que han afectado a la empresa durante el año.