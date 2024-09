Terror en SJL: Cámaras captan a sujeto dejando explosivo en bodega y huyendo antes de su detonación

San Juan de Lurigancho (SJL) demuestra día a día que es uno de los distritos más afectados por la delincuencia, con casos cada vez más extremos, como el captado en cámara esta tarde, en donde un sujeto dejó un explosivo en una bodega, para huir antes de la detonación del mismo.

Esto ocurrió en la calle 65, ubicada en el asentamiento humano 'Esmeralda de los Andes', donde un sujeto vestido con una polera roja y una gorra negra, dejo un sospechoso artefacto en una bodega, el cual en poco más de dos minutos explotó brutalmente.

Exitosa conversó con la dueña de la bodega, quien reveló en exclusiva que viene recibiendo mensajes extorsivos desde el pasado martes, en donde delincuentes le pedían una fuerte suma de dinero.

"El martes a las ocho de la noche me llegó un mensaje, cuando estaba con mi familia. Me pedían 15 mil soles, eran del grupo 'El Viejo' y que controlaban toda la zona de Mariátegui", comentó.

La mujer optó por ignorar a los criminales pensando que estos no insistirían, hasta que durante la mañana recibió una llamada aterradora, en donde los extorsionadores la amenazaban de muerte.

"Me dieron dos horas, como no les escribí y los bloquee, me llamaron diciendo que atentarían contra mi familia. No me llegaron más llamadas luego de un par de horas. En la madrugada si me marcaron", comentó.