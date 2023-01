Acuña: "Ha hecho bien la presidenta Boluarte en pedir al Congreso adelantar fecha de la segunda votación para elecciones"

15/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se manifestó acerca del pedido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, al Congreso de adelantar la fecha de la segunda votación del proyecto de ley para que las elecciones generales se lleven a cabo en abril del 2024.

En esa línea, pidió a los integrantes de las diferentes bancadas parlamentarias "hacer lo propio" y a actuar con "responsabilidad", en el marco de las protestas que se realizan las diversas regiones del país.

"Ha hecho bien la presidenta Boluarte en pedir al Congreso adelante la segunda votación que permitirá al país tener elecciones anticipadas. Es una medida realista y pertinente. Invoco al Congreso a hacer lo propio. El Perú no puede seguir convulsionado. Actúen con responsabilidad", indicó el también líder de Alianza para el Progreso.

Como se recuerda, el último viernes 13 de enero, la mandataria Boluarte solicitó al Congreso adelantar la votación de la iniciativa legislativa sobre nuevas elecciones generales.

"Solicito al Congreso de la República se adelante la fecha de la segunda votación, para garantizar de esta manera y que la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada", indicó la jefa de Estado en un mensaje a la Nación.

Asimismo, señaló que no renunciará al máximo cargo público que asume y que algunos políticos exigen medidas que no pueden ser cumplidas, como el cierre del Parlamento, debido a que "no existen ciertas condiciones".

"Algunas voces que salen de los violentistas y radicales, piden mi renuncia, azuzando a la población al caos y al desorden. A ellos les digo, no voy a renunciar; mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria", indicó la presidenta Boluarte.

