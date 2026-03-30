Álex Gonzáles llama "Kiko" a Enrique Valderrama en pleno debate y lanza duro ataque contra el APRA

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el último debate presidencial, Álex Gonzáles protagonizó uno de los momentos más comentados al dirigirse a Enrique Valderrama como "Kiko" y lanzar un fuerte cuestionamiento al Partido Aprista Peruano, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Ataque directo en el debate

Durante su intervención, Gonzáles no solo utilizó un apodo para referirse a su contendor, sino que estructuró un discurso crítico hacia su trayectoria política y la del partido que representa. El candidato marcó distancia con la política tradicional, en una línea que ya había sostenido en otras intervenciones públicas.

"Señor 'Kiko' Valderrama, escucharlo hablar a usted es como si no hubiese gobernado su partido, que hablan bonito y gobiernan mal", expresó en pleno intercambio, generando reacciones inmediatas entre los asistentes y en redes sociales.

El aspirante presidencial continuó su intervención con cuestionamientos más amplios. Apuntó directamente contra el historial del APRA, señalando que "ha dejado una estela que pertenece al decanato de los más corruptos de la historia de la república", una afirmación que elevó el tono del debate.

Este momento se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios replicaron el fragmento del enfrentamiento y debatieron sobre el contenido y la forma del mensaje.

Mensaje contra la vieja política

Más allá del intercambio personal, Gonzáles cerró su intervención con un llamado directo al electorado. El candidato buscó posicionarse como una alternativa frente a los partidos tradicionales, reforzando un discurso de cambio.

"Voten por un partido nuevo, voten contra la vieja clase política tradicional", afirmó, en un mensaje que sintetiza su estrategia de campaña basada en el rechazo al sistema político vigente.

El cruce con Valderrama evidenció la tensión entre posturas dentro del debate presidencial. El uso de calificativos y críticas al pasado político marcó uno de los momentos más intensos del encuentro, en el que los candidatos expusieron sus diferencias ante el público.

Este episodio también refleja una tendencia creciente en los debates: el uso de mensajes directos y frases contundentes para captar la atención de los votantes. El intercambio entre Gonzáles y Valderrama se convirtió en uno de los más comentados, tanto por el contenido como por el tono empleado.

El episodio entre Álex Gonzáles y Enrique Valderrama, con menciones al "Kiko", críticas al APRA y rechazo a la vieja clase política, se posiciona como uno de los momentos clave del debate presidencial y del actual escenario electoral.