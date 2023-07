Álex Paredes sobre intervención de la Policía a Ruth Luque: "Que seas congresista no te da privilegios"

En declaraciones a la prensa, el legislador del Bloque Magisterial, Álex Paredes, se refirió a la intervención a Ruth Luque por parte de la Policía y resaltó que el ser congresista no da "privilegios como para no obedecer a la autoridad".

Ruth Luque indicó que presentaría una denuncia constitucional contra los policías que la intervinieron ayer, 19 de julio, cuando participaba en la denominada tercera 'Toma de Lima'.

Según los videos difundidos en las redes sociales un agente policial solicitó a la parlamentaria, quién tenía puesto un polo con frases alegóricas a la protesta, su DNI y ella se negó a dárselo indicando que era congresista de la República.

Ante ello, Alex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, señaló que el que un ciudadano sea parte del Congreso de la República, no le da privilegios.

"El hecho que seas congresista no te da unos privilegios como para no obedecer a la autoridad, yo seguí gracias a ustedes los medios de comunicación el informe tal y como se estaba desarrollando la intervención", declaró.

Asimismo, Paredes Gonzáles remarcó que cualquier persona debe ser respetada por ser ciudadano antes que por ocupar algún cargo de autoridad.

"¿Si me pides mi DNI? Te entrego mi DNI pues, ¿Por qué voy a decir primero soy congresista? primero soy ciudadano, y no es necesario decir lo otro porque el policía te respeta por ciudadano, no necesariamente te va a respetar por ser congresista", afirmó el parlamentario.