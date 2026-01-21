Alianza Venceremos propone comprar 10 mil buses eléctricos para el transporte público

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato al Senado por la Alianza Venceremos, Duberlí Rodríguez, señaló que su agrupación propone la compra de 10 mil buses eléctricos para el transporte público.

En primer lugar, Rodríguez opinó que "el Estado neoliberal" tiene abandonada la educación, la salud pública y el transporte. Sobre este último sector calificó que el transporte público peruano "es el peor del mundo". "Lima es la ciudad caótica del mundo", subrayó.

En tal sentido, puntualizó que la razón de dicha realidad se encuentra en la Constitución de 1993 con la que "se liberalizó el transporte" y se optaba por comprar carros provenientes por ejemplo de Corea o Japón.

Además, señaló que se "ha inundado el parque automotor" lo que ha desencadenado en tener un tránsito calificado a nivel mundial como el más ínfimo. Bajo esa premisa, expuso la propuesta que desde el partido político Alianza Venceremos tienen para repeler dicho problema.

"Proponemos comprar 10 mil buses eléctricos para empezar a resolver el problema del transporte público. Lo que se trata no es cambiar personas es cambiar de rumbo y eso significa que dejemos atrás este modelo primario de exportar (...) lo que más interesa es el ingreso per cápita, en tu bolsillo cuánto ingresa", explicó Duberli Rodríguez.

Respalda censura del presidente José Jerí

El presidente José Jerí se ha visto envuelto en una encrucijada total entre una vacancia y una censura a raíz de sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang. Ello ha generado una serie de reacciones en la esfera política peruana, mientras que uno califican de inaceptable dichos encuentros, otros le restan importancia y consideran que el jefe de Estado debe continuar en el cargo.

Pues bien, sobre eso Duberli Rodríguez compartió la postura de la Alianza Venceremos. Al respecto sostuvo que considera que "la política debe estar basada en principios" los cuales señaló tienen que ver con la ética.

"Yo estando en la condición del señor Jerí renunciaría de inmediato dejando por alto, si es vacancia, si es censura, no conozco mucho el detalle, digamos, de la dinámica parlamentaria. Pero creo que debería de reconocer que lo que ha hecho es algo inaceptable", sostuvo.

Como vemos, frente a la problemática de transporte que atraviesa el país, el candidato al Senado por Alianza Venceremos, Duberli Rodríguez, manifestó que desde el partido político se ha propone la adquisición de 10 mil buses eléctricos para el transporte público.