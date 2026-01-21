Cancillería confirma repatriación exitosa de ciudadano peruano liberado en Venezuela

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la repatriación del ciudadano peruano liberado en Venezuela, Marco Antonio Martínez, se dio de forma exitosa y se encuentra en el Perú.

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/01/2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la repatriación del ciudadano peruano liberado en Venezuela, Marco Antonio Madrid Martínez, se dio de forma exitosa. El hombre retornó al Perú de forma segura. 

Reencuentro con familiares

Según detalló la Cancillería, el hombre se encontraba detenido injustificadamente desde diciembre del 2024 y regresó al país acompañado por su esposa y su menor hija. 

Su regreso se dio tras un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exterior mediante la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, en coordinación con la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, en Consulado General del Perú en Bogotá y autoridades colombianas. Las medidas permitieron asegurar un desplazamiento ordenado y seguro hacia el Perú. 

A su llegada a Lima por vía aérea, fue recibido junto a su familia por funcionarios de la Cancillería que extendieron el saludo del titular Hugo de Zela y dieron la bienvenida al país. Por su parte, Madrid expresó su agradecimiento por el permanente seguimiento de su caso y por las facilidades brindadas para su regreso y el de su familia al Perú. 

Por su parte, la Cancillería sostuvo que desde que se conoció de la detención se realizó gestiones y coordinaciones permanentes para lograr su liberación, tanto de nivel bilateral como en el ámbito multilateral, incluido el alto representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como contactos con diferentes organizaciones no gubernamentales. 

En ese sentido el Perú exhortó a Venezuela a disponer la liberación inmediata de todos los ciudadanos peruanos que han sido detenidos injustamente en los centros de reclusión "Rodeo 1" y "La Crisálida". Señalaron su preocupación especial por el caso de Ricardo Meléndez, quien se encuentra detenido desde octubre del 2024. 

Cancillería informó de su liberación

La Cancillería peruana informó que la mañana del miércoles 14 de enero el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez fue liberado en el país vecino y se encuentra en coordinación con las autoridades peruanas.

"Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho esta mañana, teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares", informó.

Marco Antonio Madrid habría sido detenido desde el pasado 19 de diciembre del 2024 y habría permanecido como preso político en la cárcel de El Rodeo I. La detención del ciudadano peruano habría respondido a una supuesta acusación de conspiración en contra del régimen chavista.

Es en ese sentido que la Cancillería ha informado que Marco Antonio Madrid llegó al Perú exitosamente tras ser repatriado desde Venezuela luego de ser liberado. 

