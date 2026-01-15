Anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por ejercer "presión" para aplicar ley de lesa humanidad

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Una nueva moción de censura fue anunciada contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras las declaraciones que propaló días atrás que generaron desconcierto.

En estas, acusó a la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, de "incitar a jueces politizados y prevaricadores a cometer un delito" cuando la misma defendió el uso del control difuso por parte de jueces que consideren no aplicar leyes que consideren inconstitucionales, durante su discurso en el inicio del Año Judicial 2026.

Las razones para la censura

El recurso, presentado por la congresista Ruth Luque, alcanza lo dicho por Rospigliosi en una columna de opinión donde, sumado a lo anterior, se refirió a los jueces a cargo de la masacre de Caraya de 1988.

El caso en cuestión, involucra a militares en retiro procesados por violaciones a los derechos humanos contra la comunidad ayacuchana en un operativo que buscaba perseguir a miembros de Sendero Luminoso tras un atentado a un convoy militar en Erusco.

En lo expresado por Rospigliosi, acusó a los jueces a cargo del caso: Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, de tener "pésimos antecedentes" y advertía que, si estos no acataban la ley que precisa los alcances del delito de lesa humanidad (Ley 32107) y negaban amnistiar a los militares, podían llegar a ser "enviados a prisión".

Estas afirmaciones fueron publicadas horas antes de llevarse a cabo la audiencia donde se iba a determinar la aplicación de dicha norma al caso. Esta actitud fue interpretada por Ruth Luque como una especie de "presión política", sumado a declaraciones posteriores donde insistió sobre los puntos ya expuestos.

Sobre dicho punto, Rospigliosi había reforzando de manera pública la idea de que los jueces que aún no determinaban la aplicación de la Ley 32107 para que casos de lesa humanidad anteriores al año 2002 puedan prescribir, estarían cometiendo "prevaricato" en sus funciones.

#MocionDeCensura No es tolerable que quien representa al Congreso de la República utilice este cargo para amedrentar a los jueces de nuestro país, quienes deben decidir sus decisiones en el marco de su autonomía. La actuación de Fernando Rospigliosi viola la autonomía del Poder... pic.twitter.com/TzU7DCQJLW — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 15, 2026

Denuncias a la independencia de poderes

Finalmente, Luque denuncia también que el mismo día de la audiencia, el propio Rospigliosi habría ingresado a la sala virtual. Si bien la sesión se desarrollaba de manera pública y cualquier persona podía acceder, la participación del congresista causó preocupación.

Considerando que horas antes su columna había sido publicada, este último gesto confirmaría aún más, según Luque, su intención de "ejercer presión mediática y política sobre los magistrados de la Sala".

En ese sentido, y bajo estas tres premisas, la congresista del Bloque Democrático Popular, presentó el mecanismo constitucional para exigir la responsabilidad de Rospigliosi en lo que considera un ataque directo a la independencia del sistema de justicia peruana, cuestionando la actitud y acciones ejercidas sobre el caso, con una posible renuncia a su cargo actual.