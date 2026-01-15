Álvaro Paz de la Barra: "Vamos reducir los ministerios para mudarlos a las macrorregiones"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial del Partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, planteó reducir a seis el número de ministerios y trasladarlos a las macrorregiones.

Concentración en la capital

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el candidato sostuvo que su propuesta se da con el fin de desconcentrar el poder y la economía que se ha concentrado únicamente en la capital.

"Vamos a unos, por lo menos, seis ministerios para mudarlos a las macrorregiones, eso es importantísimo. Porque los provincianos que dirigen ahora, que están acá, se han aburguesado. En Lima hay una concentración del poder económico y el poder político, entonces eso hay que desconcentrarlo. Eso son signos de que hay un liderazgo que quiere gobernar a la inversa, desde las regiones, hacia Lima", aseguró.

Paz de la Barra aprovechó para pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que comience lo más pronto posible los debates entre candidatos, tomando en cuenta que son más de 30 los que se postularán a la presidencia de la República.

"Por lo menos tenemos que sentar el liderazgo, en cuanto a los cimientos estructurales para poder sostener un camino de progreso y desarrollo, y llegar hacia un estado de bienestar, en donde la gente sea feliz. Puno no se siente peruano, entonces hay que poner un ministerio allá, hay que llevar el Estado allá", expresó.

32 fórmulas presidenciales son inscritas por el JEE

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha formalizado la inscripción de 32 fórmulas presidenciales que participarán de las Elecciones Generales 2026, ello tras superar el periodo de tachas.

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son dos las organizaciones políticas cuyas planchas se encuentran admitidas a trámite tras haber absuelto observaciones y haber superado tachas en su contra. Por otro lado, una organización está en proceso de inscripción y tendrá que absolver observaciones, mientras que otra se encuentra en pleno proceso de apelación a una tacha

Según el cronograma electoral, el 13 de marzo del 2026 es la fecha máxima para que el JEE resuelva tachas mediante una apelación y excluir fórmulas. Superada la etapa, las listas son formalmente inscritas y habilitadas para continuar en el proceso electoral.

Es en medio de este proceso que el candidato presidencial del Partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, propone reducir los ministerios y trasladar algunos a las macrorregiones.