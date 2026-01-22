Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar a pleno extraordinario por mociones contra José Jerí

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante el reciente pedido de una bancada para que que se convoque a un pleno extraordinario para debatir las mociones de censura y vacancia contra el presidente José Jerí, el vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ofreció una aclaración. Aclaró que él no tiene la facultad para realizarlo.

Desconocen el procedimiento

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el parlamentario de Fuerza Popular le respondió a los grupos parlamentarios que le solicitaron una sesión para debatir las mociones de censura y vacancia contra el jefe de Estado. Aprovechó para explicar quien o quienes son los únicos que lo pueden hacer.

"Como algunas personas, incluso algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno, aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas", indicó Rospigliosi Capurro.

Esta respuesta se da ante la última solicitud que realizó la bancada Honor y Democracia, que a través de un oficio detallaron al vicepresidente encargado del parlamento que Jerí Oré tiene investigaciones abierta por los delitos de enriquecimiento ilícito y sobornos. Dichas indagaciones se encuentran en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Cabe precisar que un pleno en receso parlamentario es cuando la asamblea nacional está de vacaciones o en receso parlamentario. Se define como "el tiempo identificado como receso parlamentario, en caso de que no se produzca una sesión extraordinaria de por medio" y de acuerdo a la Constitución, encarga sus funciones a la Comisión Permanente.

José Jerí contra las cuerdas

Su presencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso no terminó de ser convincente para la mayoría de legisladores y hasta el momento, son seis las mociones, entre vacancia y censura que se han presentado contra el jefe de Estado. La quinta fue impulsada por Renovación Popular y la última por el parlamentario Edward Málaga.

Estas se han sumado a las primeras que presentaron Ruth Luque, Elías Varas y Jaime Quito, mientras que la cuarta fue presentada por Gladys Echaíz. Todas estas iniciativas se dan ante las reuniones no oficiales que el mandatario realizó a locales del empresario chino Zhihua Yang.

