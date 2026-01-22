Beatriz Mejía: "Hay un montón de gente que se lanza como presidente, pero no está preparado"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata a la próxima Cámara de Senadores por el partido político "Fe en el Perú", Beatriz Mejía Mori, estuvo este jueves 22 de enero en Exitosa para brindar un análisis sobre la actual coyuntura política, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la también abogada se refirió sobre la figura que debe poseer el próximo presidente de la república, en clara referencia a la crisis generada por el mandatario encargado del Perú, José Jerí Oré, tras revelarse sus reuniones extraoficiales con empresario chino de Zhihua Yang, razón por la cual le ha generado cuatro mociones de censura en su contra.

Ciudadanía debe evaluar minuciosamente los perfiles de los aspirantes a llegar a Palacio

La aspirante a llegar al próximo Congreso bicameral por la organización política que lidera Álvaro Paz de la Barra, no dudó en poner en tela de juicio las "verdaderas intenciones" de los 36 candidatos presidenciales que intentarán llegar a Palacio de Gobierno en julio del 2026.

"Hay un montón de gente que se está lanzando como presidente, pero que no está preparado para gobernar, ni siquiera para ser alcalde de un municipio local. ¿Cómo piensas tú que puede dirigir los destinos del país? acá yo le pido a la ciudadanía, un poco de seriedad y de que vean la trayectoria", enfatizó.

En ese sentido, puso como ejemplo a los candidatos que "toda su vida se han dedicado a hacer plata" y que ahora tienen la vocación de servir a la patria: "Disculpen queridos compatriotas, pero yo no les creo y creo que cualquier persona razonable no tendría que creerles", enfatizó en los estudios de Exitosa.

Agregó, que, una de las principales cualidades que debe poseer un personaje político es el valor del liderazgo, ya que, se encargará de dirigir los destinos del país para los próximos años. En esa línea, profundizó que deben hacerse un examen a conciencia sobre sus limitaciones.

A favor de la censura de José Jerí

Del mismo modo, no fue ajeno al procedimiento parlamentario que busca la destitución de José Jerí de la presidencia. Sobre esta crisis que gira sobre el Poder Ejecutivo, mencionó estar a favor; es decir, no teniendo duda de que el comportamiento del mandatario fue totalmente al margen de la ley.

"Yo creo que, solamente la gente ingenua le puede llamar la atención lo que se ha podido identificar en los diferentes videos, porque se veía que ese tipo de comportamiento iba a tener en la presidencia. Con los comentarios que se hacían en el Congreso, ya podíamos perfilar su actuación en la presidencia, a mí no me ha llamado la atención", mencionó.

Cabe recordar que, tras su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, la tarde del miércoles 21 de enero, el jefe de Estado descartó renunciar al cargo. "Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", puntualizó desde Palacio.

Mientras la clase política continúa con el objetivo puesto sobre Jerí Oré, desde el partido "Fe en el Perú" marcaron distancia de sus reuniones fuera de agenda entre diciembre del 2025 y enero del presente.