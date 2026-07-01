Brígida Curo asegura que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta tras resultados

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La excandidata a la segunda vicepresidencia, Brígida Curo, aseguró recientemente que su organización política no reconocerá los resultados oficiales tras el conteo al 100% de las actas. Según Curo, Juntos por el Perú sostiene firmemente que Roberto Sánchez ganó las elecciones generales en todo el territorio nacional.

Postura de Juntos por el Perú ante resultados

La dirigente política manifestó que su organización política considera el proceso electoral como un intento de imposición sistemática. Estas declaraciones dadas al noticiero '24 Horas', tras finalizar una reunión partidaria en Lima, donde Curo reafirmó su postura ante los simpatizantes que respaldaron la fórmula presidencial de su agrupación.

"A todos los hermanos y hermanas de nuestra patria, estos nueve millones a más han elegido a Juntos por el Perú. Mis agradecimientos, mis reconocimientos, pero presidente es Roberto Sánchez. En Perú hemos ganado", declaró.

La excandidata a la vicepresidencia realizó estas afirmaciones sin presentar pruebas concretas que sustenten la existencia de un presunto fraude electoral. Según la ONPE, el procesamiento de las 92.766 actas terminó confirmando la victoria de Keiko Fujimori en esta segunda vuelta.

Decisiones del JNE sobre nulidad electoral

El Jurado Nacional de Elecciones desestimó los recursos presentados por Juntos por el Perú tras una exhaustiva revisión de sus pedidos. La agrupación buscaba anular más de 2.300 mesas de sufragio en Lima y el extranjero por supuestas irregularidades, pero el tribunal electoral precisó que las solicitudes no fueron respaldadas por pruebas válidas.

Según el JNE, los cuestionamientos carecían de fundamentos sólidos al basarse principalmente en sospechas y análisis estadísticos. El organismo descartó la supuesta clonación de resultados, aclarando que es común que mesas de un mismo local registren votaciones similares debido a la distribución poblacional y geográfica.

Roberto Sánchez, por su parte, reconoció haber sido superado en el conteo oficial, pero mantuvo sus cuestionamientos al proceso electoral. El excandidato ha adelantado que conformará una coalición de oposición y acudirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer sus dudas sobre el desarrollo de la transparencia democrática.

Con el conteo final de la ONPE, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 9.223.396 votos (50,135 %), mientras que Roberto Sánchez alcanzó 9.173.755 votos (49,865 %). El país aguarda la proclamación definitiva del JNE, mientras que Brígida Curo y Juntos por el Perú mantienen su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales.