Lina Cuba propone vacancia de regidores y consejeros que no cumplan sus funciones de fiscalización

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata a diputada por Podemos Perú, Lina Cuba, propuso que los regidores y consejeros sean destituidos si no cumplen con sus funciones de fiscalización.

"Yo tengo una iniciativa de presentar un proyecto de ley por el tema de fiscalización. Regidores y consejeros regionales deberían ser vacados por no realizar su labor de fiscalización, porque cuando llegan al poder se convierten al servicio de los alcaldes y de los gobernadores", sostuvo.

Razones de su postulación

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la candidata sostuvo que su postulación se da a que la clase política peruana ha olvidado que es "un instrumento para servir a la población" y aseguró que actualmente se ha olvidado ello.

"La política debe ser un instrumento para apalear esas grandes carencias, esas grandes brechas sociales, que no se cierran y que se agudizan más aún al interior del país y lo digo como provinciana, que vivo en carne propia, juntamente con mis hermanos juninenses y de Huancayo esas grandes carencias en el sector salud, los programas sociales, infraestructura vial, hay mucho por hacer", reveló.

Detalló que forma parte del Movimiento Regional Unidos por Junín, que tras una decisión del Congreso fue afectado por la anulación de la existencia de estos movimientos, por lo que decidieron hacer una alianza política con el partido Podemos Perú y así llegó a su lista. "Comparto la lucha contra la corrupción y el cierre de brechas sociales", señaló.

Reducción del presupuesto del Congreso

Como se recuerda, el candidato a la presidencia de Podemos Perú, José Luna Gálvez, propuso reducir al 50% el presupuesto del Congreso para transferirlo a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es respecto a ello que Cuba se mostró a favor, debido a que los legisladores actuales y previos no han dado los resultados que justifiquen el presupuesto.

Por otro lado, consideró que el nevado del Huaytapallana debería ser declarado como zona intangible, debido a que es una fuente de agua para comunidades de Junín. Detalló que, actualmente hay un conflicto social por la llegada de mineras que podrían contaminar dicha fuente. Expresó que es momento que los político lleguen al poder a trabajar y no a "saquear el Estado".

"Yo espero que en la próxima legislatura, en estas elecciones del 12 de abril salga gente de buena voluntad, de buena fe, gente que quiera trabajar", expresó.

Es en ese sentido que propuso que los regidores y consejeros regionales que no cumplan sus funciones de fiscalización sean destituidos.