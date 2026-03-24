Vladimiro Montesinos participó en Plan de Gobierno de Walter Chirinos, asegura candidato

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el PRIN, Walter Chirinos, afirmó que su plan de Gobierno cuenta con "especialistas" a diferencia de otras propuestas políticas que se basan en "generalidades". Así, afirmó que su proyecto cuenta con "técnicos profesionales" entre los que se encuentra Vladimiro Montesinos.

Vladimiro Montesinos participa de Plan de Gobierno

A pocos minutos del inicio de la segunda jornada del Debate Presidencial 2026, los candidatos van ofreciendo los primeros alcances de lo que sería sus propuestas sobre el Plan de Gobierno a futuro.

Así, el candidato presidencial por el PRIN, Walter Chirinos, no dudó en asegurar que Vladimiro Montesinos le ayudó a elaborar sus propuestas, precisamente entorno a la temática de seguridad interna y externa.

"En cada una de las especialidades hemos traído a técnicos profesionales de diferentes partes del país: en el caso de seguridad hemos hablado del Plan Bukele y en el plan de estrategia de seguridad interna y externa hemos trabajado con el doctor Vladimiro Montesinos", aseguró.

El candidato del PRIN asegura que las otras propuestas políticas no ofrecen "planes generales" a diferencia de lo que él expondría esta noche en el segundo día del debate. "Hay que entregar especialistas", asevera.

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