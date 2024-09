Caso 'Chibolín': Fiscalía podía ingresar a vivienda sin presencia de abogado, afirma defensor público

En entrevista con Exitosa, el director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, Walter Martínez, indicó que los fiscales sí podían ingresar a la vivienda de Andrés Hurtado para realizar el allanamiento.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el funcionario precisó que solo se requiere la presencia de una defensa legal en el registro y la incautación.

"En el procedimiento de las diligencias de allanamiento se tienen que distinguir tres figuras: el allanamiento propiamente dicho, el registro personal y de los bienes, y la incautación. Para el allanamiento, primera etapa en la que se dispone el ingreso al domicilio, no es necesaria la presencia del abogado sea de defensa privada o un defensor público", declaró para nuestro medio.

En esa línea, indicó que los miembros de la Policía Nacional del Perú pudieron ingresar junto a los fiscales de manera regular. Además, esta acción habría permitido que los bienes que fueron materia de incautación no sean manipulados.

Asimismo, precisó que para las siguientes etapas del allanamiento se debe esperar a la defensa, pública o privada, durante un plazo razonable. Martínez indicó que esto no tendría por qué llegar a 5 horas de demora.

Según el defensor público, la presencia del abogado del imputado permite garantizar que no exista ningún tipo de arbitrariedad. Ello, con la finalidad que posteriormente no se ralentice el proceso judicial.

"Con esto se está garantizando que en el futuro, en el transcurso del proceso, no se presenten nulidades porque si no hay un abogado, se puede señalar que han habido excesos o arbitrariedades. Eso va a hacer que el proceso se dilate y no se llegue a la sentencia de manera célere", mencionó.