Caso Martín Vizcarra: "Cuando inscriban la lista lo van a tachar, pero la fórmula no va a caer", asegura exjefe de la ONPE

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente al intento de inscripción del expresidente Martín Vizcarra Cornejo en la plancha presidencial del partido político Perú Primero, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, advirtió que su postulación no llegará a buen puerto.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el también politólogo recordó la aprobación en el Congreso de las tres inhabilitaciones de la administración pública a las que está sujeto el exmandatario, factor clave para que quede excluido de la fórmula presencial que encabeza su hermano, Mario Vizcarra.

Pese a inhabilitación vigente, Perú Primero busca inscribir a Martin Vizcarra como candidato a vicepresidente en la plancha de su hermano Mario Vizcarra. La jugada es clara. pic.twitter.com/667u9959tE — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) October 27, 2025

Todo está en manos de la sentencia del PJ y de la Corte IDH

Durante la entrevista brindada al programa "Hablemos Claro", el extitular de la ONPE sostuvo que si el Poder Judicial condena al exjefe de Estado por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', en su condición de gobernador regional, su candidatura quedará sin efecto. Mismo destino sería si en caso no es condenado y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aprueba su medida cautelar sobre las inhabilitaciones aprobadas en su contra.

"Cuando inscriban la lista lo van a tachar y esa tacha va a procede, pero la fórmula no se cae (...) entonces, lo que está jugando, obviamente, es sobre asociar el nombre de su hermano con él , en el escenario asumido de que no tendrá tiempo para ser candidato", afirmó.

Del mismo modo, mencionó que "la fecha límite" que tiene Martín Vizcarra en su intención de ser vicepresidente, como mínimo, es el próximo 23 de diciembre, día en que todos los partidos políticos deben de presentar como máximo a sus respectivos candidatos para los comicios generales del 12 de abril del 2026, según lo establecido en el cronograma electoral.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, se refirió a la situación de Martín Vizcarra y señaló que, cuando Perú Primero inscriba su lista, se tachará al expresidente. Sin embargo, la fórmula presidencial del partido no se verá... pic.twitter.com/e0jeIfXUQV — Exitosa Noticias (@exitosape) October 31, 2025

No le pueden impedir hacer proselitismo a su hermano

Sobre la "estrategia" empleada por los hermanos Vizcarra Cornejo con miras a las próximas elecciones y la inhabilitación vigente, Tuesta Soldevilla señaló que el exmandatario no estaría impedido de acompañar a su hermano Mario en su campaña política.

"Lo que no le van a poder prohibir, ese es el tema, y por eso creo que hay temor en quienes están en contra de su candidatura, es hacer campaña, porque hasta le han prohibido ser miembro del partido, pero nadie le puede impedir hacer campaña al lado de su hermano", aseveró.

Sobre lo último que se sabe del exjefe de Estado es el rechazo sobre la decisión de la Corte Suprema de ordenar que su juicio siga en pie, luego de haber presentado una casación por presunta vulneración a sus derechos fundamentales. "Es una decisión que acato, pero que no me detiene, ni me doblega", expresó en sus redes sociales.

¡Mi compromiso con la verdad sigue firme!

La decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de casación, que buscaba corregir diversos vicios de procedimiento y graves vulneraciones en mi proceso, es una decisión que acato, pero que no me detiene, ni me doblega. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) October 29, 2025

El futuro político de Martín Vizcarra no tendría los resultados que él espera, estando a contratiempo por el proceso legal que afronta y el silencio de la Corte IDH sobre la medida cautelar presentada en contra de las sanciones impuestas por el Legislativo.