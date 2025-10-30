César Sandoval niega irregularidades en puerto Matarani tras denuncia constitucional en su contra

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, negó que su gestión haya cometido irregularidades en torno al puerto de Matarani, remarcando que el contrato para dicho proyecto aún no se firma. Ello, tras la denuncia constitucional presentada en su contra.

Niega irregularidades en puerto Matarani

En primer lugar, el exfuncionario del MTC señaló que "nada irregular se hace cuando uno se apega a las normas y las leyes" y explicó a detalle la denuncia que el congresista Edwin Martínez, de la bancada de Acción Popular, ha realizado contra él.

"El Decreto Supremo al que hace referencia en esta denuncia constitucional que hace el congresista Martínez ha sido analizada, evaluada por la Contraloría General de la República por Ositran, está con el informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas", manifestó.

En tal sentido, acotó que "se han pegado al contrato original" del proyecto del puerto Matarani. "Lo que hemos hecho es a través del Decreto Supremo (...) el contrato todavía no se firma. Lo que hemos hecho es parte del procedimiento que está apegado al contrato general", explicó.

Además, César Sandoval puntualizó que en el mencionado contrato se señala que "a través de una adenda se procede a prorrogar los pasos y eso es lo que se ha hecho". " No hay nada irregular , no he aplicado mi opinión, ni lo que a mí me guste. He aplicado de acuerdo a la norma y lo que corresponde", refirió.

Vale indicar que esta demanda alcanza también a la expresidenta de la República, Dina Boluarte, y al exministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Los años de concesión del proyecto

En resumen, César Sandoval, exministro de Transportes y Comunicaciones negó irregularidades en puerto Matarina subrayando que aún no se firma contrato para dicho proyecto. Ello, ante una denuncia consttiucional presentada en su contra.