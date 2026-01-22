"No ha habido nada irregular": Ministro Tiburcio confirma que estuvo en reunión de José Jerí con empresario chino

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio reveló haberse hallado en una de las reuniones extraoficiales sostenidas por el presidente de la República, José Jerí, fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.

Precisamente, la primera de las reuniones difundidas y que dio pie a la polémica del 'Chifagate' desarrollada el 26 de diciembre del 2025 fue la confirmada por Tiburcio. Sin embargo, ha evitado responder a la consulta hecha sobre si podría vérsele también en otros videos que puedan llegar a ser difundidos.

"Hemos estado el día 26 [de diciembre], a eso de las diez aproximadamente por invitación de él, para realizar una cena, donde han estado este empresario con dos personas más, que eran parte de los que atendían la mesa".

Asimismo, insistió en que durante esta reunión no se habría cometido algún acto irregular y que, de haber sido así, asegura que ya habría puesto su cargo a disposición.

"No ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo".

El ministro aseguró también que, en concordancia en lo declarado por el mandatario, había escuchado la conversación sostenida entre Jerí y Yang sobre las coordinaciones de la celebración del Día de la Amistad Perú-China, prevista para el próximo domingo 1 de febrero, con una serie de presentaciones temáticas por dicha fecha.

Entre reuniones y detenciones

Estas declaraciones las brindó desde el Complejo Policial Alipio Ponce, donde en principio se hallaba brindando detalles sobre una captura desarrollada horas antes en los exteriores de una Sede del Banco de la Nación del centro comercial Minka, en el Callao, donde delincuentes intentaron asaltar la entidad bancaria.

El hecho sucedió alrededor de las 2:00 pm. por obra de sujetos armados, a plena luz del día y vigencia del estado de emergencia. La acción inmediata de la policía dio paso a la activación del Plan Cerco, lo que logró la neutralización de los delincuentes, no sin antes darse un fuego cruzado entre ellos y los oficiales.

Las autoridades confirmaron la detención de 5 personas participantes del ataque, a quienes se les incautó un total de 4 armas de fuego, entre ellas un revólver, además de dos motos lineales en las que los criminales se transportaban.

Sin embargo otras dos personas resultaron heridas, siendo estas un vigilante del lugar, afectado por la ruptura de las mamparas que le ocasionaron cortes en diversas partes del cuerpo, y un suboficial de la PNP, quien resultó con lesiones en uno de sus dedos pero que ya se encuentra siendo atendido.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, brindó alcances del intento de asalto a una sede del Banco de la Nación en el Callao. Cinco sujetos fueron detenidos, mientras que un vigilante y un policía resultaron heridos tras enfrentarlos en una... pic.twitter.com/EjVTcRQ9Yv — Exitosa Noticias (@exitosape) January 23, 2026

La confirmación de la presencia de Tiburcio en una de las reuniones extraoficiales con Zhihua Yang puede resultar en un nuevo punto de quiebre que incremente la desconfianza de los sectores que buscan la vacancia del mandatario. Sin embrago, el gesto también podría ser una preparación por parte del Ejecutivo ante la posibilidad de la revelación de nuevos videos.