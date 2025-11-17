Lesly Shica denuncia amenazas por sus apariciones públicas: "Quieren atemorizarme, que deje de sonreír"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, denunció que recibe amenazas y presiones para evitar que continúe con sus apariciones públicas para hablar sobre los problemas de su sector, ligados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), ex Wasi Mikuna.

"Yo les pido a todos aquellos que me envían mensajes por terceros, que quieren atemorizarme, que quieren que baje la aparición en público, que deje de estar conversando con tanta gente, que deje de sonreír de estar con la población", señaló.

Noticia en desarrollo...