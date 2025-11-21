Maricarmen Alva responde a Pedro Castillo tras acusarla de pedir ministerios: "Es una canallada"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), la congresista no agrupada Maricarmen Alva respondió a las acusaciones del expresidente Pedro Castillo Terrones quien, en medio de su audiencia de alegatos finales por el presunto delito de rebelión que se le sigue, señaló que la parlamentaria habría intentado negociar cargos en dos ministerios.

"Es una canallada", así calificó la expresidenta de la Mesa Directiva en redes al enterarse de lo afirmado por Castillo, quien, según ella, buscaría desprestigiar su imagen y reputación política. Además, afirmó que el exjefe de Estado ya no cuenta con credibilidad ante la opinión pública y anunció que ya ha dado inicio a una querella por difamación.

Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor. Ya inicié querella por difamación 🧵 — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) November 21, 2025

En un texto siguiente, la legisladora remarcó su postura opositora a Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo. Esta manifestación cobra mayor fuerza al decir textualmente que se consideró "su enemiga".

Pedro Castillo, el convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor. No lo permitiré. pic.twitter.com/s8H7EecY5W — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) November 21, 2025

Asimismo, aseguró que la conversación que Castillo refiere donde ella le habría propuesto "compartir el gobierno" con la negociación de cargos de dos carteras del gabinete ministerial, jamás se llevó a cabo. Consideró lo afirmado por el expresidente como una "mentira" producto de una "desesperación pura" de ganar el juicio en su contra.

Jamás hubo tal conversación. Yo jamás negocié ni tuve trato alguno con quien atentó contra el país. Siempre fui considerada su enemiga porque defendí la democracia desde el primer día. Su mentira es desesperación pura. — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) November 21, 2025

Alegatos finales del juicio

Durante su autodefensa, Pedro Castillo aseguró que Alva, durante su tiempo como presidenta del Congreso de la República, le había exigido 2 ministerios para asegurar su permanencia como Jefe de Estado hasta 2026.

El momento habría ocurrido durante una visita a la 'Ciudad Bicentenario' en Ancón. Según Castillo, mientras se trasladaban a la localidad en helicóptero, la congresista se sentó junto a él para hacerle dicha exigencia.

"Cuando se sienta a mi lado, me codea y me dice: 'Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026′. Yo pensaba que era una broma porque le dije: ¿cuándo vamos a ir a Contumazán? (...)'¿Qué Contumazán ni qué Contumazán? Yo necesito dos ministerios'", dijo.

Pedro Castillo señala que, al terminar la actividad, Alva vuelve a insistir en su supuesto pedido de "compartir el gobierno", al cual señala haberse negado:

"Me dice: 'Te estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? (...) Tienes que compartir el gobierno, si no, ¿cómo vas a gobernar?'. Por eso es que hicieron conmigo y pusieron a una y otra persona. Porque yo no me sometí para eso".

Pedro Castillo acusa a Maricamen Alva de pedirle "dos ministerios" cuando estaba en el Gobierno.



"Y cuando se sienta a mi lado me dice, me codea y me dice: 'Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026'" pic.twitter.com/NGyEj09WZ8 — Luigui Torres (@LuiguiTorres23) November 21, 2025

Pedro Castillo anteriormente ya había anunciado que diversos congresistas le habrían solicitado cargos en diferentes ministerios a cambio de no inferir en su continuidad en el cargo. Sin embargo, quedan dudas sobre el por qué decide denunciar estos presuntos hechos a puertas de cerrarse el caso y no cuando ocurrieron en su momento, fueran ciertos o falsos.