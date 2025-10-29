Congreso: Presentan proyecto de ley que protege identidad de jueces y fiscales que procesen casos de sicariato y extorsión

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Perú atraviesa por una feroz lucha contra la criminalidad, sicariato y extorsión que impera desde hace meses. La Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial trabajan a todo motor por limpiar las calles del país y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía que hoy vive bajo el miedo.

Proyecto de ley protege identidad de jueces y fiscales

El Congreso de la República no quiere quedarse atrás en esta batalla luego que la congresista Patricia Juárez presente un proyecto de ley que busca preservar la integridad de jueces y fiscales que procesen los delitos de sicariato, extorsión y organización criminal.

La intención de la integrante de Fuerza Popular es que la identidad de estos integrantes del Ministerio Público y el Poder Judicial quede en reserva durante un año para así evitar cualquier caso de amenazas.

"No lo llamaríamos jueces sin rostro porque ese fue un mecanismo, una medida que se utilizó tiempo atrás. Esto de acá es solamente para determinados delitos como sicariato extorsión y organización criminal. Ellos señalan que hay por lo menos 80 fiscales que en este momento se encuentran amenazados", indicó.

Patricia Juárez presentó este proyecto de ley que protege identidad de jueces y fiscales.

Fiscal de SJL es amenazada por 'Los Pepes'

Justamente, la fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto de San Juan de Lurigancho, denunció ser víctima de extorsión y amenazas por parte de la banda criminal 'Los Chuckys' de SJL.

El propio Ministerio Público, a través de distrito fiscal de Lima Este, aseguró que esta fiscal, integrante del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho - Zona Media, recibió diversos mensajes intimidantes a raíz de su labor frente al crimen organizado.

"Denuncio públicamente que estoy siendo víctima de extorsión por mi condición de fiscal penal (...) El día 17 de octubre he recibido un mensaje de contenido extorsivo a mi celular personal de los delincuentes autodenominados organización criminal 'Los Pepes', cuyo líder se presenta como el conocido como 'Colocho'. Dicha persona me amenaza atentar contra mi integridad si yo no me retiro del cargo de fiscal provincial de SJL y en específicamente, me aparté del caso 'Los Chuckys', indicó.

Posteriormente, tanto el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, como el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, mostraron su respaldo y le ofrecieron todo su apoyo para que sus labores continúen sin ningún tipo de inconveniente.

De esta manera, la congresista Patricia Juárez presentó un proyecto de ley que busca reservar la identidad de jueces y fiscales que investiguen casos de extorsión y sicariato durante un año.