Dina Boluarte asegura que su gobierno no cederá ante la delincuencia: "Seguimos trabajando sin descanso"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno no cederá ante el "terror" que busca imponer la delincuencia y manifestó que, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF. AA., trabajan sin descanso para luchar contra la criminalidad.

Dina Boluarte sobre lucha contra la delincuencia

La jefa de Estado, Dina Boluarte, participó este 8 de octubre en la ceremonia por el 204.° aniversario de la Marina de Guerra y 146.° aniversario del heroico Combate de Angamos, donde se rinde homenaje al almirante Miguel Grau. Durante su discurso, la mandataria no dudó en señalar que su gobierno está "trabajando con estrategia" para enfrentar la inseguridad ciudadana, criminalidad y extorsiones que llegó al Perú y que "se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en gobiernos pasados no fue derrotada".

"No nos hacemos los ciegos ni los miramos de costado, como otros gobiernos hicieron antes. No cederemos ante el terror que quiere imponer la delincuencia. Junto a nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, seguimos trabajando sin descanso, enfrentando al crimen", enfatizó.



Noticia en desarrollo...