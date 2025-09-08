Contraloría inicia investigaciones a Osinergmin por denuncia de celebración de cumpleaños en horario laboral

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Controlaría General de la República inició el proceso de investigación a Osinergmin por la denuncia de celebración de cumpleaños de uno de sus altos directivos en pleno horario laboral.

Contraloría inició investigación a Osinergmin

El órgano superior de control, la Contraloría de la República, inició el Servicio Relacionado de Recopilación de Información, siguiendo sus funciones de supervisión del uso correcto de los recursos públicos hacia Osinergmin (Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería).

Esta medida se adoptó luego que se denunciara de forma pública la celebración de cumpleaños del presidente del Concejo Directivo de Osinergmin, Omar Franco Chambergo Rodríguez, en instalaciones del organismo público. El cumpleaños número 59 de Chambergo fue acompañado por otros altos funcionarios dentro del horario laboral el pasado 29 de abril del presente año.

El documento publicado en la cuenta oficial de la Contraloría, está dirigido hacia Omar Chambergo, con fecha 8 de setiembre, donde comunica que siguiendo las normativas generales de control gubernamental se ha dispuesto evaluar a la entidad encabezada por el máximo representante de Osinergmin.

"Este órgano de control institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información, a la celebración de cumpleaños en horario laboral, de 29 de abril de 2025", se lee en el comunicado de la Contraloría.

#LoÚltimo🚨 Acreditamos auditores para recopilar información ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por denuncia de celebración de onomástico de uno de sus directivos en pleno horario laboral. pic.twitter.com/X74WjSpTQ2 — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) September 8, 2025

Contraloría dispuso un equipo de investigación para evaluar el caso

Para la recopilación de información, la Contraloría ha dispuesto a un equipo de profesionales que se encargaran de solicitar y reunir los datos, documentos y evidencias para sustentar las acciones de control por el caso de la celebración de cumpleaños.

Para ello, ha designado a Graciela Esperanza Solis Marín como jefa del equipo y a Richard Vicente Merani Turpo como miembro integrante del equipo supervisor.

Esta primera medida de recojo de información para levantar un informe que, eventualmente, determinará las acciones contra los responsables de esta celebración en esta institución pública del Estado. Asimismo, se determinará si se ha usado parte de los recursos públicos para cubrir los gastos de la celebración del onomástico, entre otras investigaciones.

Al momento, no se ha comunicado un pronunciamiento público por parte del presidente de Osinergmin Omar Chambergo ni de la institución. El máximo representante de este organismo podría enfrentar la destitución debido a la celebración de su cumpleaños de la instalación.

