Daniel Maurate asegura que "no es bueno" una rotación de ministros: "Afecta los programas del Estado"

19/09/2025

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre una posible moción de censura contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien ha sido severamente cuestionado por la revelación de audios que atribuirían un presunto tráfico de influencias. Sobre ello, indicó que no es buena una rotación de ministros de Estado.

En desacuerdo con posible censura de Santiváñez

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde Ica, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se mostró en contra del planteamiento por parte de algunos congresistas que consideran Santiváñez no debió retornar al Ejecutivo.

"Lo que pienso y lo repito es que no es bueno una rotación de ministros porque eso finalmente afecta también las intervenciones y los programas de Estado", dijo ante la prensa.

De tal modo, Maurate ratificó su postura al ser consultado sobre la posible presentación de una moción de censura contra Juan José Santiváñez tras la revelación de audios comprometedores en torno al caso del presunto favorecimiento al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas 'Diablo'.

En tal sentido, indicó que no se encuentra de acuerdo a que en el Congreso de la República se presente este recurso debido a que, una rotación en el Ejecutivo, podría "afectar" los programas del Estado peruano. El ministro indicó que si bien el Parlamento tiene loas facultades de interpelar y fiscalizar el trabajo de las autoridades en el Ejecutivo, esta decisión de censurar a Santiváñez no sería lo ideal.

Sobre viaje de Dina Boluarte a EE. UU.

En otro momento, el titular del MTPE fue consultado sobre la autorización por parte del Legislativo para que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a Estados Unidos (EE. UU.) para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

"Respetamos todas las voces, pero lo que tenemos que hacer es entender que hoy día el mundo está globalizado, los países tienen que moverse en el mundo (...) La única manera de que continúen las exportaciones, de que continúen las inversiones es que la presidenta pueda moverse en el mundo para llevar el mensaje del país", señaló

Finalmente, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, defendió el trabajo del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, ante la posible presentación de una moción de censura por parte de congresistas que lo cuestionan por los audios que lo vincularían junto al premier Eduardo Arana a un presunto tráfico de influencias.