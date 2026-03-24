Debate 2026: Cae la presencia de simpatizantes de candidatos en la antesala de segunda fecha

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un notable contraste con la primera fecha, el panorama de la segunda jornada del Debate Presidencial 2026 está marcado por la falta de simpatizantes y portátiles a escasos minutos del inicio este martes 24 de marzo.

Poca acogida a la segunda fecha del debate presidencial

Desde San Borja, en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, Exitosa pudo constatar que la fecha 2 del tradicional evento electoral cuenta con poca acogida a nivel de apoyo popular durante la antesala.

La situación se hizo más notoria al comparar la gran cantidad de simpatizantes de diversos partidos que participaron en la primera fecha del debate, como APP, Ahora Nación, Renovación Popular, Avanza País y Primero La Gente.

Sin embargo, este segundo día, los candidatos participantes no contaron con la misma suerte, especialmente en la zona de la intersección de la avenida Arqueología con la concurrida Javier Prado.

Un hecho que despertó curiosidad fue que el único grupo que se hizo presente este martes, de reducida candidad de personas, fue de Perú Libre, a propósito de la posible participación de su líder Vladimir Cerrón, que aun no está confirmada.

Incluso, el día lunes, el número de simpatizantes de Cerrón que se congregaron a las afueras del CCL fue significativamente mayor: grandes grupos gritaron arengas y se disfrazaron para reclamar la libertad de su líder.

Por otro lado, este martes, se pudieron observar otros simpatizantes de diversos partidos, pero se encontraron bastante dispersos: no hay grupos, ni bandas o comparsas como se vio el día anterior.

Grupo de candidatos para la segunda fecha del debate presidencial 2026.

¿Por qué hay menos simpatizantes en la segunda fecha del debate?

Este martes 24 de marzo, el grupo de candidatos elegido mediante sorteo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se caracterizó, en su mayoría, por tratarse de rostros nuevos ya sea en la política o en candidatura a la Presidencia:

Álvaro Paz de la Barra Freigeiro (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Fiorella Molinelli Aristondo (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Armando Massé Fernández (Partido Democrático Federal)

(Partido Democrático Federal) Walter Chirinos Purizaga (PRIN)

(PRIN) Ricardo Belmont Cassinelli (Obras)

(Obras) Charlie Carrasco Salazar (Unido Perú)

(Unido Perú) Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Vladimir Cerrón Rojas (Perú Libre)

(Perú Libre) Carlos Espá Garcés-Alvear (SíCreo)

(SíCreo) George Forsyth Sommer (Somos Perú)

(Somos Perú) Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno)

(Perú Moderno) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

Ante el poco conocimiento popular de estas figuras, la poca concurrencia de adeptos durante la segunda fecha del debate podría resultar entendible.

Por ejemplo, el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, de Cívico Obras, no es un rostro nuevo en el escenario político, pero suele tener poca participación mediática.

Por su parte, Fiorella Molinelli también es un personaje conocido al haber desempeñado cargos de relevancia como la presidencia de EsSalud, pero esta es la primera vez que protagoniza en una campaña presidencial.

Charlie Carrasco es un rostro completamente nuevo para toda la población y el exalcalde de La Victoria, George Forsyth, postula por Somos Perú, pero no se ha mantenido vigente