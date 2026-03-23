López Chau afirma que es "imposible" gobernar con las "ratas del Congreso": Propone "desobediencia civil"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Alfonso López Chau, candidato a la Presidencia por Ahora Nación, no se guardó nada durante la primera fecha del Debate Presidencial 2026. Cuando fue cuestionado sobre cómo se vincularía con un "Congreso cuestionado", fue tajante en proponer "desobediencia civil".

Furioso Alfonso López Chau arremete contra el Congreso

Al abordar el segundo tema "integridad pública y lucha contra la corrupción", López Chau compartió la terna 1 con los candidatos José Williams, de Avanza País; y Alex Gonzáles, del Partido Demócrata Verde.

Mientras que Williams no respondió directamente la pregunta de los moderadores sobre cómo harían para gobernar con un Parlamento cuestionado sin afectar la agenda anticorrupción del Ejecutivo, el economista peruano no dudó en arremeter contra los legisladores.

"El pueblo tiene que saber que cuando hay una ingeniería hecha a gusto de las 'ratas' que están en el Congreso, es imposible responder la pregunta que usted dice", dijo en primer lugar.

En ese sentido, el exdirector del BCR consideró que, cuando un mandatario se encuentra "maniatado" por el Congreso, la "única salida que tiene es la desobediencia civil y retornar al pueblo". Por ello, aseguró que es "imposible" gobernar de esa forma.

"Cuando está todo cercado con legislaciones pro crimen, es imposible. Lo único que queda es llamar a la votación, tener mayoría en el Congreso y, si es posible, ganar en primera vuelta, como hemos propuesto nosotros", finalizó.

Carlos Álvarez lanza dardo a López Chau y Yohny Lescano

La primera fecha del Debate Presidencial se caracterizó por fuertes dardos entre los candidatos, y ni Alfonso López Chau ni Yohny Lescano se libraron de ser víctimas de varios de ellos. Durante el primer bloque, se enfrentaron a Carlos Álvarez, quien le hizo una mención al terrorismo que los tomó por sorpresa.

"No hablemos tanto de temas que, en el pasado, suelen ser esqueletos que están allí y saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra 'gracias por sus servicios'", arremetió Álvarez.

En su siguiente intervención, el comediante reiteró la necesidad de derrotar el "terrorismo urbano" y no "defender a los terroristas del pasado, como Víctor Polay Campos", en un claro guiño a López Chau.

Polay, cabecilla del MRTA, fue calificado en 1989 como un "luchador político" por el líder de Ahora Nación en su columna en la revista Cambio, considerada como órgano oficioso del MRTA.