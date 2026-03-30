Debate 2026: Enrique Valderrama "absolutamente" a favor del aborto en casos de violación

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el APRA, Enrique Valderrama, mostró su postura a favor del aborto en casos de violación por abuso sexual. Indicó que esta postura es de carácter personal y que es manejado por la agrupación política que actualmente lidera como "asuntos de consciencia".

Valderrama se muestra a favor de aborto en casos de abuso sexual

Durante el Bloque 2 donde los ciudadanos participan del Debate Presidencial con preguntas, al candidato por el APRA, Enrique Valderrama, se le consultó respecto a su opinión sobre el aborto en casos de abuso sexual infantil.

"Históricamente en el partido de Haya de la Torre hemos visto estos temas como asuntos de consciencia y, por lo tanto, expresaré mi opinión personal: Estoy absolutamente a favor del aborto en casos de violación", indicó, para más adelante exponer sus razones.

Valderrama expuso que, según su criterio, no se le puede exigir a una adolescente que ha sido víctima de una violación a que "continúe con su embarazo si es que no lo desea".

Añadió que se encuentran comprometidos con defender a las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad y a "respaldar a los ciudadanos en donde se pueda poner en riesgo aspectos fundamentales de su persona".

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