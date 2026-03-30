Vladimir Cerrón reaparece y arremete contra Ronald Atencio: "Viene con un disfraz, falsete"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, arremetió contra el candidato por Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, por indicar que estaría participando del Debate Presidencial "con un disfraz" y finalizó calificándolo como un "falsete".

Cerrón arremete contra Atencio

Pese a compartir la misma ala política, Vladimir Cerrón no dudo en atacar virtualmente al candidato presidencial Ronald Atencio, sobre quien indicó ha acudido al Debate Presidencial con "un disfraz" con el fin de generar cierta simpatía política.

Desde su cuenta oficial de X, el candidato presidencial por Perú Libre no ha participado presencialmente de la primera jornada de debates, sin embargo, se muestra activo en redes sociales comentando desde la clandestinidad.

Es así que Cerrón publicó un mensaje dirigido a Atencio (Alianza Electoral Venceremos) sobre quien dijo sería el "Roberto Sánchez de Guillermo Bermejo", marcando una doble relación: tanto la cercanía de Ronald Atencio con Bermejo, de quien fue su defensa legal; como su estrecha relación amical que es comparada con la que mantiene Roberto Sánchez con quien sería Pedro Castillo.

Ronald Atencio, el Roberto Sánchez de Guillermo Bermejo, habla de payasadas, pero viene con un disfráz con el que jamás hubiera ido a la Universidad San Martín o hubiera litigado en la Corte, ahí usaba saco y corbata, porque "se creía por encima del pueblo. Falsete. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) March 31, 2026

"Viene con un disfraz, falsete"

Más adelante, Cerrón atacó la indumentaria usada por Atencio, quien desde la primera ronda del Debate ha optado por llevar ponchos andinos. Ante ello, según Cerrón se trataría del uso de prendas "con el que jamás hubiera ido a la universidad" o ejercido su labor litigante.

"(...) viene con un disfraz con el que jamás hubiera ido a la Universidad San Martín o hubiera litigado en la Corte, ahí usaba saco y corbata, porque "se creía por encima del pueblo. Falsete"

Como se sabe, la oferta electoral de la izquierda marca diversos tintes entre los cuales se encuentran como principales exponentes a Ronald Atencio, Roberto Sánchez, Álex Gonzales y el propio Cerrón, mientras que de un lado más centro izquierda se encontraría a Alfonso López Chau. Sin embargo, cada fuerza política no ha generado consenso.

En el caso de Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia desde hace más de dos años. El pasado 6 de octubre del 2023, Cerrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka mientras que su defensa legal alega que "decidió resistir" a una sentencia "arbitraria".