Walter Chirinos afirmó que Vladimiro Montesinos y exministro de Bukele trabajaron en su plan de gobierno

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como había anunciado previo al inicio de la segunda fecha del Debate Presidencial 2026, el candidato Walter Chirinos, del partido PRIN, reafirmó que, junto a la asesora de Vladimiro Montesinos, ha desarrollado un plan de seguridad "con inteligencia".

Montesinos y Bukele en el plan de gobierno de PRIN

Durante su presentación, Chirinos señaló que este plan reúne lo mejor de dos mundos: la audacia del exasesor de Alberto Fujimori y la eficacia del presidente de El Salvador. Sin embargo, esto fue posible mediante los asesores de cada uno.

"Tenemos un equipo que ha trabajado este proyecto, y esta noche incluso me acompaña Rogelio Rivas, exministro del Interior del gobierno de Bukele, y también me acompaña Rocío Chávez, quien es asesora principal del exjefe de inteligencia nacional, Vladimiro Montesinos", detalló el candidato.

Según el político peruano, ha trabajado codo a codo con Rivas y Chávez para desarrollar un plan "para acabar la criminalidad, pero con inteligencia", el cual demandó un buen tiempo, según confesó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Durante su minuto de presentación, el candidato presidencial del PRIN, Walter Chirino, reafirmó que con Vladimiro Montesinos ha desarrollado un plan de seguridad con inteligencia. Indicó que el exministro del Interior de Nayib Bukele también trabajó con él... pic.twitter.com/kH8a7yBbNB — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

A pocos minutos del inicio de esta segunda jornada del evento electoral, el grupo de candidatos seleccionados para esta fecha fueron ofreciendo, a su llegada, primeros alcances de lo que sería sus propuestas sobre el Plan de Gobierno a futuro.

Así, Chirinos declaró a la prensa que Montesinos le ayudó a elaborar sus propuestas, precisamente entorno a la temática de seguridad interna y externa.

"En cada una de las especialidades hemos traído a técnicos profesionales de diferentes partes del país: en el caso de seguridad hemos hablado del Plan Bukele y en el plan de estrategia de seguridad interna y externa hemos trabajado con el doctor Vladimiro Montesinos", aseguró.

El candidato del PRIN aseguró que las otras propuestas políticas no ofrecen "planes generales" a diferencia de lo que él expondría esta noche en el segundo día del debate. "Hay que entregar especialistas", asevera.

La propuesta de Chirinos descarta adoptar el estado de emergencia ante el crimen y propone un plan de control territorial, estrategia adoptada por el gobierno de Bukele en El Salvador.

"No se va a manejar estados de emergencia si es que no hay planificación, estado de emergencia de noche pero matan de día. Nosotros el primer día es el estado de excepción, plan de control territorial, y, en ese mismo día, disposición para manejar las cárceles", aseveró.

El candidato presidencial del PRIN, Walter Chirinos, reafirmó que, junto a la asesora de Vladimiro Montesinos y un exministro de Nayib Bukele, ha desarrollado un plan de seguridad con inteligencia.