Ronald Atencio promete indultar a Pedro Castillo, Bermejo, Betssy Chávez y otros "presos políticos"

La campaña presidencial de la alianza Venceremos se ha visto marcada por declaraciones que generan debate y preocupación. Su candidato, Ronald Atencio, aseguró que de llegar al poder implementará una comisión de indultos presidenciales para liberar a quienes considera "presos políticos", entre ellos Pedro Castillo, Guillermo Bermejo, Betssy Chávez, Walter Aduviri y Aníbal Torres.

El planteamiento no solo revive la discusión sobre el papel de Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado, sino que también abre interrogantes sobre la visión de justicia que propone Atencio.

Indultos como bandera política

En entrevista con Exitosa, Atencio no dudó en catalogar de a diversos personajes polémicos de la izquierda peruana, algunos de ellos ya sentenciados por diversos delitos."presos políticos"

"Vamos a formar una Comisión de indultos presidenciales donde analice la condición de los presos políticos, entre ellos Aduviri, Bermejo, Castillo, Chávez y Torres".

Consultado sobre por qué considera a la expremier Betssy Chávez como presa política, el candidato defendió su postura bajo la consideración dada por el gobierno mexicano, quien actualmente asila a Chávez en su embajada con sede en Perú.

"El gobierno mexicano ha dicho que es una presa política, por eso le ha dado asilo".

Respecto a Guillermo Bermejo, condenado por afiliación a organización terrorista, sostuvo que dicha sentencia no estaría respalda "seriamente" y que, por lo tanto, no habría sido bien dada por el Poder Judicial.

"Los juristas que han revisado la sentencia han dicho que eso ha sido una aberración. No ha salido ningún jurista serio a decir que Guillermo está bien condenado".

Sanciones contra congresistas y confrontación

Atencio también propuso inhabilitar por diez años a los congresistas que votaron por la vacancia de Castillo, a quienes calificó de "golpistas".

"No, yo no llego a vengarme, llego a vengar al pueblo peruano. Llego a vengar de las injusticias, de aquellas personas que han hecho un ejercicio abusivo de su poder y facultades para asesinar, criminalizar, terruquear... Ningún congresista golpista merece estar en el nuevo estado revolucionario y transformador de Venceremos", declaró.

El discurso de Atencio deja ver una narrativa de confrontación: acción rápida contra opositores de Castillo, pero deslinde frente a los cuestionamientos legales del propio expresidente. Ante la consulta sobre si investigaría a Castillo en un eventual gobierno suyo, respondió que esa será una tarea del sistema de justicia al cual evitará involucrarse directamente.

"Los actos de investigación están en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros no nos vamos a meter con esas facultades investigativas".

Este contraste resulta inquietante: mientras se plantea sancionar a quienes vacaron a Castillo, se evita pronunciarse sobre las investigaciones que pesan contra él, como el caso del puente Tarata.

Las propuestas de Ronald Atencio reflejan una campaña que busca capitalizar el descontento social con el Congreso, pero que al mismo tiempo genera dudas sobre la imparcialidad de su visión de justicia. La idea de indultar a figuras como Castillo, Bermejo y Chávez, junto con la promesa de sancionar a sus opositores, coloca a Venceremos en el centro de la polémica política nacional.