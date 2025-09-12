Archivan denuncia contra Dina Boluarte: "El próximo Congreso definirá su futuro judicial", indica especialista

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, se pronunció luego de que la Comisión Permanente del Congreso acordó archivar la denuncia constitucional presentada contra Dina Boluarte por muertes en protestas. Según indicó, el próximo Parlamento será el que definirá el futuro judicial de la presidenta.

"Triunfos simbólicos" de Dina Boluarte

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Reyna indicó que estas medidas se veían venir a raíz de la resolución del Tribunal Constitucional en donde decidió suspender las investigaciones contra Boluarte Zegarra hasta que culmine su mandato presidencial. "Era predecible y ha ocurrido en otras denuncias", señaló.

"Son triunfos simbólicos porque, quien va a determinar el futuro de Dina Boluarte en el tema de la denuncia por violación de los derechos humanos, en las denuncias sobre corrupción, etc, va a ser el próximo Congreso porque el hecho que se archive una denuncia no significa que no se pueda volver a presentar otra denuncia constitucional con otros elementos de convicción", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el experto calificó esta toma de decisión por parte del Parlamento como "un triunfo simbólico" a favor de la presidenta, debido a que el hecho de que se haya archivado la denuncia constitucional en su contra por las muertes en protestas y también por el caso Rolex, no significa que más adelante no se puedan presentar otras que contengan más elementos de convicción.

Futuro judicial de la presidenta

En tal sentido, indicó que el futuro judicial de la presidenta de la República se encuentra en manos del próximo Congreso de la República, no del actual. Según precisó, el siguiente grupo parlamentario podrá activar nuevas denuncias.

Cabe mencionar que, el último 11 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso archivó por mayoría de votos la denuncia constitucional sobre Dina Boluarte por las muertes en las protestas contra su gobierno. Con 12 papeletas a favor, 10 en contra y sin abstenciones, la presidenta de la República vuelve a librarse de otra acusación en su contra.

En la sesión del jueves, el grupo de trabajo hizo caso a la recomendación de cerrar la indagación hecha por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, antes presidida por María Acuña Peralta y ahora por Lady Camones, ambas de Alianza Para el Progreso). La denuncia la realizó el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Es así como, el experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, consideró que la decisión de la Comisión Permanente del Congreso resultaría ser un "triunfo simbólico" para la presidenta Dina Boluarte, pero no significa que más adelante se puedan presentar nuevas denuncias constitucionales en su contra.