Dina Boluarte durante entrega 1500 fusiles de asalto a la PNP: "Cumplimos con honestidad y con las manos limpias"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en una actividad oficial en el distrito de San Isidro. En el evento, la mandataria no dudó en ratificar que su Gobierno es frontal contra la corrupción, señalando que esta es una "lacra" a la que hay que vencer.

"Cumplimos con honestidad"

Durante la ceremonia de entrega del segundo lote de 1500 fusiles de asalto a la Policía Nacional del Perú (PNP), la mandataria Boluarte Zegarra indicó que dicha medida se toma con enfoque a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país.

"Tenemos el deber de cumplir y cumplimos con honestidad, con las manos limpias, como debió ser siempre. En nuestro Gobierno somos frontales también contra la corrupción que es la otra lacra que hay que vencer, esa lacra que atenta contra los más vulnerables y que desde nuestro gobierno la estamos combatiendo desde el primer día", dijo en la actividad oficial de este lunes 8 de septiembre.

De tal modo, Boluarte indicó que desde su Gobierno se ha decidido "cambiar décadas de olvido" hacia las fuerzas del orden que día a día luchan contra la inseguridad. Es así que, con el segundo lote de 1500 fusiles, se da un paso sustancial en la modernización institucional de la PNP.

PNP combatirá con "mayor eficacia" la inseguridad

En tal sentido, garantizó que con dicho armamento, los efectivos policiales se enfrentarán con mayor eficacia al crimen organizado que ha presentado un aumento en el territorio peruano. Además, señaló que se reforzarán las operaciones en distritos de alto índice delictivo; ello con la finalidad de brindar una respuesta rápida ante los hechos criminales que puedan ocurrir.

Según la jefa de Estado, la adquisición del segundo lote de fusiles se enmarca en la Ley 31684, que prioriza a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (Fame), como proveedor estratégico de las fuerzas del orden. Al respecto, informó que el proceso permitió seleccionar armas de alta tecnología y precisión.

Cabe mencionar que, Boluarte Zegarra aseguró que la obligación de su Gobierno es cumplir con brindar recursos a la Policía Nacional, por lo que aseguró que al obtener dicho armamento está cumpliendo "con honestidad y con las manos limpias". Al respecto, no dudó en reiterar que en su gestión también se lucha contra la corrupción.

"Para nosotros solo hay lugar para luchar en beneficio de todos los peruanos, ese es nuestro único interés, de esta forma trabajamos dotando de mejores herramientas para que la policía enfrente al crimen organizado", enfatizó.

De esta manera, la jefa de Estado, Dina Boluarte, realizó la entrega de 1500 fusiles de asalto para efectivos de la PNP. Durante su discurso, la mandataria no dudó en señalar que su Gobierno trabaja con "las manos limpias" y sin corrupción.